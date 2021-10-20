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Мужчина поругался с домофоном, не пустившим его в подъезд.Видео

Александр Кузьмин
2 часа назад

В Башкирии местный житель повздорил с умным домофоном, который не пускал его в подъезд. Видео появилось в telegram-канале «Подъём».

На кадрах видно, как мужчина пытается зайти домой, но домофон не открывает ему дверь, потому что не узнавал местного жителя. Мужчина вышел из себя и сначала крепко обматерил домофон, а после даже несколько раз ударил по нему кулаком.

В компании «Уфанет», которая устанавливает и обслуживает эти устройства, сообщили, что проблемы могут возникнуть, если пользователь загрузил некачественное или размытое фото.

«Необходимо в приложении умного домофона сделать несколько фотографий с разных ракурсов в разное время: днём, вечером, ночью. Тогда абонент распознаётся чётче. Есть вероятность, что человек просто сделал одну фотографию в плохом качестве, поэтому его не распознаёт»-пояснили в компании.

Судя по видео мужчине через несколько минут удалось пробраться в подъезд.

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