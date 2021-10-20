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Путин примет решение по вопросу введения нерабочей недели

Елена Прошина
1 час назад

Президент России Владимир Путин проведет совещание с кабинетом министров и обсудит ситуацию по мерам против COVID-19. Одной из тем для обсуждения станет предложение членов правительства о введении дополнительных нерабочих дней. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Путин примет решение по введению нерабочей недели
Фото: ТАССТАСС

Вице-премьер Татьяна Голикова расскажет главе государства о ситуации с распространением COVID-19 и предложит ввести «режим выходных дней». Глава минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов объяснят, как эта мера скажется на экономике страны и бизнесе в частности. После этого президент примет соответствующее решение.

Если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, «выходные дни» могут быть продлены.

19 октября Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Для ряда регионов предлагается ввести выходные с 23 октября. Эту инициативу поддержал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Вице-премьер указала, что это не просто введение нерабочих дней, но и одновременно введение допуска вакцинированных и переболевших граждан на отдельные объекты при предъявлении QR-кодов.

За последние сутки в России выявили 33 740 новых случаев коронавируса. Также в стране установлен новый рекорд суточной смертности от COVID-19 — 1015 человек.

Общество,Политика,Михаил Мишустин,Максим Решетников,Дмитрий Смирнов,Татьяна Голикова,Антон Силуанов,Владимир Путин,Минэкономразвития,Правительство РФ,
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