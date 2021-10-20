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Одиноким родителям предложили дополнительные льготы

Ura.Ruиещё 3
20 минут назад

Родителей-одиночек, воспитывающих детей до 14 лет, хотят освободить от сверхурочной работы. Соответствующие поправки в трудовой кодекс обсудят 20 октября на заседании комитета Госдумы по труду и социальной политике. Об этом сообщается на сайте комитета.

Одиноким родителям расширят льготы
Фото: URA.RUURA.RU

На данный момент, одинокие родители или опекуны, воспитывающие детей до пяти лет, могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия. Проект федерального закона, который обсудят депутаты 20 октября, предлагает внести в список граждан с дополнительными трудовыми гарантиями одиноких родителей, у которых на попечении находятся дети не до пяти, а до 14 лет, сообщает «Парламентская газета».

В перечень тех, кто только с письменного согласия может приступить к работе в ночное время, планируется дополнить родителей ребенка до 14 лет, в случае если другой родитель работает вахтовым методом. Те же меры рассмотрят для работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 14 лет.

Ранее сообщалось, что родители, которые воспитывают детей без поддержки второго супруга, могут получить помощь от государства. Об этом говорится в списке поручений президента России Владимира Путина по итогам встречи с лидерами думских фракций.

Общество,Владимир Путин,Госдума,Парламентская газета,
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