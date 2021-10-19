Тяжесть течения COVID связали с солнечным циклом

«Иммунитет у человека на протяжении года меняется, становится то слабее, то сильнее. Поэтому в зависимости от того, в какую фазу произошло заражение коронавирусом у человека, он может либо скоропостижно скончаться, либо же у него будет бессимптомное течение», — пояснил изданию врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.