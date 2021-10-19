Тяжесть течения COVID связали с солнечным циклом

Развитие заболеваемости COVID зависит от фазы иммунитета, которая связана с солнечным циклом, считают опрошенные Ura.ru врачи.
«Иммунитет у человека на протяжении года меняется, становится то слабее, то сильнее. Поэтому в зависимости от того, в какую фазу произошло заражение коронавирусом у человека, он может либо скоропостижно скончаться, либо же у него будет бессимптомное течение», — пояснил изданию врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.
В свою очередь врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что фазы работы иммунитета связаны с солнечным циклом.
«Солнце является активатором работы иммунной системы. А когда солнца нет, наоборот, иммунная система уходит в спячку и плохо реагирует на инфекции», — сообщил Болибок.
По его словам, самый сильный иммунитет летом, когда наблюдается высокая контрастность - солнечный день и темная ночь. В этот период шишковидная железа — эпифиз — работает лучше всего, выделяя достаточно много мелатонина.
«И иммунная система очень хорошо работает. А в зимнее время, когда серый день и такая же ночь и много искусственного освещения, шишковидная железа работает плохо и иммунная система тоже», — пояснил доктор.