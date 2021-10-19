Назван самый взрослый участник ЕГЭ в 2021 году

Рособрнадзор подвел итоги государственный итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году. В ведомстве рассказали о самом юном и взрослом участнике Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщается на сайте организации.

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Так, наиболее взрослым участником ЕГЭ-2021 назвали 72-летнего учителя математики из Крыма. Он сдал экзамен с результатом в 96 баллов.

«Самой юной участницей ЕГЭ в 2021 году стала восьмилетняя Алиса Теплякова, а самым возрастным участником — учитель математики из Крыма, который в 72 года подтвердил свой высокий уровень знаний, набрав 96 баллов на ЕГЭ по профильной математике», — подчеркнули в Рособрнадзоре.

Ранее в Рособрнадзоре заявили о желании вернуть обязательный ЕГЭ по базовой математике. По словам главы ведомства Анзора Музаева, с таким же мнением выступает и Министерство просвещения.