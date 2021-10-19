В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+22° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 84.91
Войти в почту

Назван самый взрослый участник ЕГЭ в 2021 году

Lenta.ru
1 час назад

Рособрнадзор подвел итоги государственный итоговой аттестации (ГИА) в 2021 году. В ведомстве рассказали о самом юном и взрослом участнике Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщается на сайте организации.

Назван самый взрослый участник ЕГЭ в 2021 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, наиболее взрослым участником ЕГЭ-2021 назвали 72-летнего учителя математики из Крыма. Он сдал экзамен с результатом в 96 баллов.

«Самой юной участницей ЕГЭ в 2021 году стала восьмилетняя Алиса Теплякова, а самым возрастным участником — учитель математики из Крыма, который в 72 года подтвердил свой высокий уровень знаний, набрав 96 баллов на ЕГЭ по профильной математике», — подчеркнули в Рособрнадзоре.

Ранее в Рособрнадзоре заявили о желании вернуть обязательный ЕГЭ по базовой математике. По словам главы ведомства Анзора Музаева, с таким же мнением выступает и Министерство просвещения.

1 сентября 2021 года девятилетняя москвичка Алиса Теплякова получила студенческий билет: она стала первокурсницей факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Родители девочки надеются, что она окончит университет за два года вместо пяти. Алиса учится на договорной основе. По мнению ее отца Евгения Теплякова, на девочку оказывают страшное давление в вузе.

Общество,Алиса Теплякова,Рособрнадзор,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители