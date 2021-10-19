«Компромиссный вариант»: эксперт о предложении ввести нерабочие дни в России

«Прервать цепочку можно несколькими путями: ограничив контакты людей (это частичный локдаун), переболеть всем подряд (это совершенно неприемлемая ситуация) и вакцинировать более 80% населения (это правильная ситуация). Власти пошли по пути первого из возможных вариантов. Но любые ограничения контактов в конце концов заканчиваются, дальше цепочка продолжается, если за этот период не нарастить иммунитет, иммунную защиту. Это естественное решение. К сожалению, ковид очень "помолодел", дети являются носителями, они болеют точно так же. И их разобщение на каникулах, соблюдение ими ограничений и возможная вакцинация, которая сейчас все-таки вводится для детей и подростков, - это хороший способ немного улучшить ситуацию. Но вообще это, конечно, не решение, это компромиссный вариант», - сказала Попович.