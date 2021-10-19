В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 84.73
Войти в почту

В Обществе блокадников Ленинграда назвали оскорбительными новые компенсации от Германии

Говорит Москва
28 минут назад

Пережившие трагедию жители города могут перенаправить выплаты на другие цели.

В Обществе блокадников Ленинграда оценили новые компенсации от Германии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Германия приняла решение предоставить пенсии евреям-блокадникам. Однако не все готовы принять компенсации. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Жанна Киселева, председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района.

«Я негативно к этому отношусь, потому что никакие деньги не могут компенсировать наши потери. У нас абсолютно в каждой семье ушёл из жизни родственник. Какие деньги? Это жизни. Сломанные, исковерканные. Конечно, есть те, кто оформил пенсии. Но я не считаю это нужным и для меня это оскорбительно. Когда несколько лет назад мы обсуждали это на городском активе, то пришли к единогласному решению передать эти средства в наш блокадный госпиталь, если такие средства появятся».

Планируется, что дополнительную компенсацию от Германии получат 6,5 тысяч человек, проживающих в Израиле, Северной Америке, Западной Европе и странах бывшего СССР. Пожизненные выплаты в размере 375 евро получат блокадники Ленинграда — в их число вошли 4,5 тысяч человек, сообщает РБК.

Общество,Радиостанция "Говорит Москва",
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители