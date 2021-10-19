В Обществе блокадников Ленинграда оценили новые компенсации от Германии

«Я негативно к этому отношусь, потому что никакие деньги не могут компенсировать наши потери. У нас абсолютно в каждой семье ушёл из жизни родственник. Какие деньги? Это жизни. Сломанные, исковерканные. Конечно, есть те, кто оформил пенсии. Но я не считаю это нужным и для меня это оскорбительно. Когда несколько лет назад мы обсуждали это на городском активе, то пришли к единогласному решению передать эти средства в наш блокадный госпиталь, если такие средства появятся».