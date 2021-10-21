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В Краснодарском крае введут систему QR-кодов

Москва24иещё 3
44 минуты назад

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в рестораны и кафе региона в период нерабочих дней можно будет попасть только с QR-кодом. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

В Краснодарском крае введут систему QR-кодов
Фото: ТАССТАСС

Кондратьев отметил, что данная мера связана с тем, что в ближайшее время может увеличиться приток туристов в связи с теплой погодой.

"Мы должны сделать все, чтобы не допустить вспышки заболеваемости на наших курортах", – отметил Кондратьев.

Также QR-коды в регионе понадобятся для допуска зрителей и участников на массовые мероприятия в период с 25 октября по 1 декабря.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских регионах недостаточно введения системы QR-кодов для борьбы с пандемией коронавируса.

По ее словам, развитие эпидемиологической ситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер и более быстрой реакции.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

Общество,QR-код,Анна Попова,Вениамин Кондратьев,Владимир Путин,Роспотребнадзор,
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