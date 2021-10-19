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Приставы объяснили, почему москвичку с задолженностью в 6 копеек не выпустили за рубеж

ТАСС
10 минут назад

Федеральная служба судебных приставов объяснила, почему жительницу Москвы с долгом по транспортному налогу в 6 копеек, не выпустили за границу. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ФССП, с нее не сняли ограничение в выезде, так как она не полностью погасила задолженность.

Москвичку с задолженностью в 6 копеек не выпустили за рубеж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сама москвичка сообщила журналистам, что перед вылетом в США на паспортном контроле ей сказали, что в отношении нее действует ограничение выезда за рубеж из-за задолженности в размере 6 копеек за транспортный налог. При этом на сайте госуслуг никаких долгов у нее не значится.

Как рассказали в ФССП, на исполнении у московских приставов находится исполнительное производство о взыскании с женщины задолженности по транспортному налогу. Судебным приставом-исполнителем по заявлению взыскателя вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Москвичку уведомили об этом.

"В результате должником задолженность была погашена частично. В соответствии с действующим законодательством постановление об отмене временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации выносится только в случае исполнения должником требований исполнительного документа в полном объеме", - пояснили в ФССП.

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