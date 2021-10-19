В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 84.59
Войти в почту

Российские блогеры купят квартиру прожившей десятки лет в бочке женщине

Lenta.ruиещё 1
16 минут назад

Ставшая известной в интернете благодаря своей истории 35-летнего проживания в железной бочке россиянка Светлана Чернова получила новое предложение о решении квартирного вопроса. С покупкой жилья омичке помогут российские блогеры, сообщила она журналистам ТАСС 19 октября.

Блогеры купят квартиру прожившей десятки лет в бочке омичке
Фото: Проект НемезиDa / YouTubeПроект НемезиDa / YouTube

Женщина рассказала, как московские и новосибирские блогеры отреагировали на сообщения в СМИ о том, что она десятки лет живет в ужасных условиях без воды, отопления и электричества.

«Блогеры купят мне квартиру. Я вчера уже ездила, смотрела. Хорошая квартира, но нет балкона. Они приехали в Омск, со мной ходят. Теперь они новую нашли, с балконом», — рассказала Чернова.

Речь идет о новой однокомнатной квартире стоимостью около 2,2 миллиона рублей.

«Жилье с ремонтом, и мебель они будут покупать», — пояснила пенсионерка.

Ранее жительница Омска согласилась переехать в муниципальное жилье по коммерческому найму, сообщили в городской администрации. Пенсионерка подтвердила мэрии свое намерение письменным согласием. Плата за квартиру будет составлять от 800 рублей до трех тысяч.

Об ужасающих условиях проживания пенсионерки Черновой стало известно в октябре 2021-го. Женщина начала жить в бочке в 1980-х годах, желая таким образом быстрее получить жилье от завода, где работала. В перестройку очередь на выдачу квартир отменили, так как предприятие закрылось.

Общество,Светлана Чернова,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители