Блогеры купят квартиру прожившей десятки лет в бочке омичке

Ставшая известной в интернете благодаря своей истории 35-летнего проживания в железной бочке россиянка Светлана Чернова получила новое предложение о решении квартирного вопроса. С покупкой жилья омичке помогут российские блогеры, сообщила она журналистам ТАСС 19 октября.

Фото: Проект НемезиDa / YouTube Проект НемезиDa / YouTube

Женщина рассказала, как московские и новосибирские блогеры отреагировали на сообщения в СМИ о том, что она десятки лет живет в ужасных условиях без воды, отопления и электричества.

«Блогеры купят мне квартиру. Я вчера уже ездила, смотрела. Хорошая квартира, но нет балкона. Они приехали в Омск, со мной ходят. Теперь они новую нашли, с балконом», — рассказала Чернова.

Речь идет о новой однокомнатной квартире стоимостью около 2,2 миллиона рублей.

«Жилье с ремонтом, и мебель они будут покупать», — пояснила пенсионерка.

Ранее жительница Омска согласилась переехать в муниципальное жилье по коммерческому найму, сообщили в городской администрации. Пенсионерка подтвердила мэрии свое намерение письменным согласием. Плата за квартиру будет составлять от 800 рублей до трех тысяч.