В магазины Петербурга можно будет попасть только по QR-коду

Согласно постановлению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, на фоне роста заболеваемости коронавирусом непродовольственные магазины в городе с 1 декабря можно будет посещать только по QR-коду. Также ограничения коснуться кинотеатров, спортивных клубов, театров, кафе и ресторанов. Как торговая отрасль оценивает антикоронавирусные меры, разбирался «Рамблер».

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В постановлении отмечается, что с 15 ноября QR-код будет нужен в бассейнах, фитнес-центрах и других организациях физкультуры и спорта, а также в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях, на выставках и на церемонии торжественной регистрации брака.

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«С 1 декабря это условие вводится для посетителей предприятий общепита (за исключением производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также при размещении в домах отдыха», - говорится в документе, размещенном на сайте администрации города.

Ужесточение антикоронавирусных ограничений связано с ростом заболеваемости. Северная столица находится на втором месте по количеству заражений. По данным на 19 октября, в Санкт-Петербурге было подтверждено 3220 случаев COVID-19.

При этом на фоне объявленных ограничений часть жителей города приняла решение вакцинироваться. Желающих записаться на прививку стало больше на 22% по сравнению с позапрошлой неделей. По данным комитета по здравоохранению, за прошедшую неделю на вакцинацию записались 34 100 человек – это на 6250 человек больше, чем неделей ранее, пишет «Царьград».

В свою очередь опрошенные «Фонтанкой.ру» представители бизнес-сообщества Санкт-Петербурга отметили, что вводимые властями ограничения могут привести к резкому падению доходов кинотеатров, общепита и магазинов.

«В Москве такая система за месяц привела к падению выручки общепита до 95%, но это было летом, были террасы, где было обслуживание без QR-кодов. Сейчас ситуация другая, летних террас не будет», — заявил совладелец Bakunin Group Александр Романенко.

Глава Союза улицы Рубинштейна Максим Жуков отметил, что такая мера уведет отрасль в минус, так как рентабельность ресторанного бизнеса - 10–20% от оборота и, даже если «люди пойдут вакцинироваться, потери будут больше».

«Мера должна сейчас стимулировать вакцинацию. Когда люди поймут, что никуда кроме продуктового магазина не смогут пойти, они пойдут делать прививку. Есть шанс снизить показатели заболеваемости и госпитализации, и тогда ограничения можно пересмотреть. Мне кажется, Смольный вкладывает именно такой смысл», — уверен он.

В свою очередь глава объединения «Рестоград» Александр Ружинский напомнил, что отсутствие QR-кода в декабре может сорвать не только поход в ресторан, но и визит в магазин за новогодними подарками.