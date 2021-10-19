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Туроператоры сообщили о подорожании новогодних путёвок

Говорит Москваиещё 4
33 минуты назад

За отдых в Сочи и в Крыму россияне заплатят примерно на 15% больше, чем год назад.

Туроператоры сообщили о подорожании новогодних путевок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил глава комиссии Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский. По его словам, цены на менее популярные направления выросли на 10%. Дело в том, что ещё не все отели сформировали новогодние предложения. Уманский также заявил, что спрос на отдых на ноябрьские праздники и Новый год остаётся высоким, несмотря на ограничения, пишет «Интерфакс». В частности, популярностью пользуются горнолыжные курорты и санаторный отдых.

Ранее сообщалось, что за три квартала 2021 года россияне купили на 27,6% больше путёвок, потратив на 3,6% больше, чем за три квартала 2019 года. Аналитики оператора фискальных данных OFD.ru объяснили рост популярности путёвок эффектом отложенного спроса, а рост трат на отдых — повышением цен на отели и авиабилеты в этом году.

Общество,Интерфакс,
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