Туроператоры сообщили о подорожании новогодних путевок

Об этом сообщил глава комиссии Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский. По его словам, цены на менее популярные направления выросли на 10%. Дело в том, что ещё не все отели сформировали новогодние предложения. Уманский также заявил, что спрос на отдых на ноябрьские праздники и Новый год остаётся высоким, несмотря на ограничения, пишет «Интерфакс». В частности, популярностью пользуются горнолыжные курорты и санаторный отдых.
Ранее сообщалось, что за три квартала 2021 года россияне купили на 27,6% больше путёвок, потратив на 3,6% больше, чем за три квартала 2019 года. Аналитики оператора фискальных данных OFD.ru объяснили рост популярности путёвок эффектом отложенного спроса, а рост трат на отдых — повышением цен на отели и авиабилеты в этом году.