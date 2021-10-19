Путину доложили о пытках в колониях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о случаях пыток в российских колониях. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Более того, они [сведения о пытках - прим.ред.] стали поводом для достаточно активных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств», - подчеркнул Песков.

Он призвал дождаться результатов этих проверок.

В октябре правозащитники опубликовали несколько видео со сценами сексуального насилия и пыток в тюремной больнице управления ФСИН по Саратовской области. Записи предоставил программист, который отбывал наказание в регионе и имел доступ к больничным камерам наблюдения.

В стране возбудили серию уголовных дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий. Из ФСИН уволили нескольких сотрудников, в том числе главу управления службы по Саратовской области и начальника больницы.

После публикации видео 14 бывших и нынешних саратовских заключенных пожаловались на пытки. Адвокат Снежана Мунтян заявила, что истязали их не сотрудники колонии, а их подручные - «активисты» из числа заключенных.