В России появится реагирующий на взгляд детектор лжи

В России проводится тестирование нового полиграфа, считывающего движение глаз человека. Об этом заявил ТАСС руководитель НИИ криминалистики Следственного комитета России Алексей Бессонов.
«Это оборудование уже есть, называется «айтрекер» или «окулограф». Сейчас проходит апробацию, для его использования готовится и научная база», - пояснил он.
По словам Бессонова, для анализа реакций человека будет использоваться специализированное программное обеспечение, которое по движению глаз «определяет, насколько искренне тот ответил».
«Человек не может контролировать расширение и сужение зрачка, который реагирует на эмоционально значимую информацию. Да, можно усилием воли успокоить и проконтролировать сердцебиение, но повлиять на зрачок человеку не под силу. Таким образом, оборудование по глазодвигательной реакции может выявлять, значим этот стимул для человека или нет», - пояснил он.
Руководитель НИИ криминалистики Следственного комитета России также почеркнул, что, если человек не имеет никакого отношения к преступлению и не знает о нем, то его тело не будет реагировать особым образом. Также можно анализировать и речь, мимику, жесты.
«А если все эти методики собрать в едином приборе, то думаю, что вряд ли кто-то сможет с ним тягаться в плане сокрытия и искажения интересующей следствие информации», -заключил Бессонов.
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