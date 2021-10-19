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В России появится реагирующий на взгляд детектор лжи

Алиса Селезнёва
19 минут назад

В России проводится тестирование нового полиграфа, считывающего движение глаз человека. Об этом заявил ТАСС руководитель НИИ криминалистики Следственного комитета России Алексей Бессонов.

В России появится реагирующий на взгляд детектор лжи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это оборудование уже есть, называется «айтрекер» или «окулограф». Сейчас проходит апробацию, для его использования готовится и научная база», - пояснил он.

По словам Бессонова, для анализа реакций человека будет использоваться специализированное программное обеспечение, которое по движению глаз «определяет, насколько искренне тот ответил».

«Человек не может контролировать расширение и сужение зрачка, который реагирует на эмоционально значимую информацию. Да, можно усилием воли успокоить и проконтролировать сердцебиение, но повлиять на зрачок человеку не под силу. Таким образом, оборудование по глазодвигательной реакции может выявлять, значим этот стимул для человека или нет», - пояснил он.

Руководитель НИИ криминалистики Следственного комитета России также почеркнул, что, если человек не имеет никакого отношения к преступлению и не знает о нем, то его тело не будет реагировать особым образом. Также можно анализировать и речь, мимику, жесты.

«А если все эти методики собрать в едином приборе, то думаю, что вряд ли кто-то сможет с ним тягаться в плане сокрытия и искажения интересующей следствие информации», -заключил Бессонов.

Ранее стало известно, что с 15 октября на всех линиях и станциях московского метрополитена для оплаты проезда заработал сервис Face Pay. Чтобы воспользоваться Face Pay в метрополитене, следует привязать свое фото, банковскую карту и карту «Тройка» к сервису через приложение «Метро Москвы». Оплачивать проезд можно будет при помощи распознавания лица.

Общество,Алексей Бессонов,СКР,ИТАР-ТАСС,
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