В России появится реагирующий на взгляд детектор лжи

В России проводится тестирование нового полиграфа, считывающего движение глаз человека. Об этом заявил ТАСС руководитель НИИ криминалистики Следственного комитета России Алексей Бессонов.

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«Это оборудование уже есть, называется «айтрекер» или «окулограф». Сейчас проходит апробацию, для его использования готовится и научная база», - пояснил он.

По словам Бессонова, для анализа реакций человека будет использоваться специализированное программное обеспечение, которое по движению глаз «определяет, насколько искренне тот ответил».

«Человек не может контролировать расширение и сужение зрачка, который реагирует на эмоционально значимую информацию. Да, можно усилием воли успокоить и проконтролировать сердцебиение, но повлиять на зрачок человеку не под силу. Таким образом, оборудование по глазодвигательной реакции может выявлять, значим этот стимул для человека или нет», - пояснил он.

Руководитель НИИ криминалистики Следственного комитета России также почеркнул, что, если человек не имеет никакого отношения к преступлению и не знает о нем, то его тело не будет реагировать особым образом. Также можно анализировать и речь, мимику, жесты.

«А если все эти методики собрать в едином приборе, то думаю, что вряд ли кто-то сможет с ним тягаться в плане сокрытия и искажения интересующей следствие информации», -заключил Бессонов.