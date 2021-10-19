«Не на курорте, а в дыре»: миллиардер о состоянии Сочи

Российский бизнесмен и миллиардер Игорь Рыбаков поделился своими впечатлениями от пребывания на отдыхе в Сочи. Предприниматель остался крайне недоволен услугами, которые предоставляются туристам, сообщает Telegram-канал «Телетайп Краснодара».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Авторы Telegram-канала задали Рыбакову вопрос относительно предпочтений мест для отдыха. В том числе, миллиардер должен был выбрать, где лучше провести отпуск - в Турции или Сочи. В своем ответе предприниматель уверенно заявил, что он выбрал бы и почему.

По словам бизнесмена, у него создалось впечатление, что на городской набережной Сочи постоянно продолжается какая-то стройка. Кроме того, предпринимателя возмутил «какой-то черный песок», объяснить вероятную природу которого он не смог.

«Я был не на каком-то курорте, а в дыре», – резко отмечает Рыбаков.

В конце своего видео-ответа предприниматель сам спросил у подписчиков, были ли они в Сочи, и попросил поделиться мнением о нынешнем состоянии российских курортов.

Как оказалось, местные жители тоже не в восторге. Больше всего их волнует стоимость недвижимости в регионе.

Однако некоторые комментаторы решили вступиться за российский курорт.