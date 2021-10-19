Эксперты назвали сроки окончания четвертой волны COVID-19

Текущий всплеск заболеваемости коронавирусом в России может пойти на спад к январю, как это случилось во вторую волну, пришедшуюся на осень-зиму 2020 года. Такой прогноз в беседе с URA.RU озвучили глава лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов и вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
«Лично я ориентируюсь на ситуацию прошлого года. В 2020-м рост был до декабря, поэтому вероятно так же будет и в этом. Что может на это оказать влияние повлиять? Достаточно много граждан уже переболели, и сколько-то успели привиться. Конечно, это очень малая часть населения», — отметил URA.RU Александр Чепурнов.
Мнение коллеги поддержал и вирусолог Павел Волчков.
«Я думаю, что если посмотреть на ситуацию прошлого года, приблизительно один в один она и должна совпасть. Какие-нибудь массовые празднования, каникулы, введение карантинных мер, опять же, все будет зависеть от определенного региона. Отправят учащихся школ на удаленку или не отправят, введут досрочные каникулы, все это взаимосвязано», — пояснил эксперт.
Кроме этого, Волчков подчеркнул, что разница между вспышками прошлого и этого года в том, что в настоящее время в стране есть несколько вакцин от коронавируса.
«Вакцина уже как год зарегистрирована и я, если говорить честно, не понимаю, почему до сих пор у нас нет 70% вакцинации. Разумных и рациональных объяснений этого факта нет», — подытожил специалист.