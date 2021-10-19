Эксперты назвали сроки окончания четвертой волны COVID-19

«Лично я ориентируюсь на ситуацию прошлого года. В 2020-м рост был до декабря, поэтому вероятно так же будет и в этом. Что может на это оказать влияние повлиять? Достаточно много граждан уже переболели, и сколько-то успели привиться. Конечно, это очень малая часть населения», — отметил URA.RU Александр Чепурнов.