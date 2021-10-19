«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Доктор Мясников рассказал россиянам, какие больные ковидом наиболее опасны

По-настоящему серьезную опасность представляют инфицированные коронавирусом люди в первые дни болезни, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. «Заражаются люди от больных, у которых еще нет клинических симптомов. То есть вирус наиболее сильно реплицируется в носоглотке за два-три дня до появления симптомов. Но этих людей нельзя назвать бессимптомными носителями, они скорее досимптомные», – цитирует врача «Общественная служба новостей». Мясников считает, что для окружающих наименьшую опасность представляют пациенты, у которых коронавирусная инфекция протекает без проявления симптомов. Бессимптомные носители выделяют нежизнеспособные вирусы, поэтому вряд ли могут заразить.

Вирусологи спрогнозировали спад четвертой волны COVID-19 в России

Четвертая волна коронавируса в России пойдет на спад к январю. Такой прогноз дали начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов и вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, сообщает Ura.ru. «Я думаю, что если взять картину прошлого года, примерно один в один она и должна совпасть. Какие-нибудь массовые праздники, каникулы, введение карантинных мероприятий, опять же все зависит от каждого конкретного региона», — заявил Волчков. Он добавил, что разница между прошлогодней и нынешней волной COVID-19 заключается в том, что в России сейчас есть несколько вакцин от коронавируса — тогда этого не было.

Врач Костинов рассказал о вакцинации против гриппа после COVID-19

Профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов рассказал о вакцинации против гриппа после прививки от COVID-19, сообщает РИА "Новости". Врач утверждает, что приоритет в вакцинации, как единственном средстве защиты от гриппа и коронавируса, находится на стороне коронавируса - по крайне мере для тех, кто еще не сделал прививку и переболел COVID-19 более чем полгода назад. "Конечно, в этом случае отдается приоритет вакцинации против COVID-19. То есть делается две дозы, и через месяц после второй дозы делается прививка против гриппа", - пояснил Костинов.

Власти Москвы назвали дату первого розыгрыша квартир среди привитых от COVID-19

Первый розыгрыш квартир среди привитых от COVID-19 проведут 27 октября. Такую дату назвали власти Москвы, об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства города. Власти уточнили, что выиграть одну из десяти однокомнатных квартир смогут москвичи, которые сделали прививку первым компонентом вакцины от коронавируса или прошли повторную вакцинацию с 18 октября по 21 ноября. В первом розыгрыше примут участие жители, которые вакцинировались с 18 по 24 октября. Розыгрыши будут проходить каждую среду, начиная с 27 октября, в течение пяти недель в прямом эфире телеканала «Москва 24». Информацию о победителях также можно будет найти на портале mos.ru.

Врач сравнил ситуацию с коронавирусом в России и мире