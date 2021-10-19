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В Крыму ввели обязательную вакцинацию

Елена Прошина
54 минуты назад

Врио главного санитарного врача Республики Крым Дмитрий Крутиков подписал распоряжение о введении обязательной вакцинации для работников ряда сфер. Документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора.

В Крыму ввели обязательную вакцинацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно распоряжению, пройти вакцинацию обязаны сотрудники общепита, здравоохранения, образования и социального обслуживания. Кроме того, прививка также предназначается курьерам, работникам сферы услуг и ЖКХ.

Отмечается, что такое же требование касается государственных служащих и работников органов государственной власти.

Крутиков отметил, что за последние четыре недели ситуация с коронавирусом в Крыму остается неблагоприятной «без тенденции к стабилизации». Эксперты отмечают положительные недельные и ежесуточные темпы прироста заболеваемости в среднем на 20-25%. Значительный темп прироста заболевших отмечен среди медработников, учителей, сотрудников сферы торговли, обещепита и других сфер, которые связаны с обслуживанием населения.

Кроме того, на протяжении последних четырех недель в регионе растет коэффициент распространения инфекции – выше 1,0.

Общество,Роспотребнадзор,
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