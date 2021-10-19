Жительница Петербурга ищет сыну новых  родителей в интернете

В Санкт-Петербурге мать трехмесячного ребенка в социальных сетях разместила объявление о поиске новых родителей для него. Она рассказала РЕН ТВ, что стало причиной такого решения.

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Женщина по имени Виктория в социальной сети «ВКонтакте» отметила, что ее мальчик «безумно любимый и желанный ребенок, но у мамы-одиночки проблемы со здоровьем».

Этот пост вызвал критику со стороны пользователей социальных сетей. Люди отмечали, что «ребенком торгуют как собакой». При этом сама петербурженка сказала, что негативных отзывов не больше, чем положительных. Граждане, желающие оказать поддержку, высылают деньги и памперсы, поделилась Виктория.

«Негатив я игнорирую. Чем больше пользователи пишут, чем больше комментариев и больше охват», — отметила мать трехмесячного мальчика.

Также она объяснила, что ее основная цель – «найти приемных родителей своему малышу». Женщина хотела бы выбрать семью, где ее ребенок останется жить. В настоящее время мальчик уже не с матерью, он помещен в дом малютки. Навещать его мать не может. В процессе рекламы своего младенца, петербурженка не забыла выделить и «хорошую родословную». Она написала, что «папа - бизнесмен с техническим складом ума, мать - автор методики преподавания математики, поэтесса».