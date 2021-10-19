Пенсионерам предложили бесплатно выдавать планшеты

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к властям с предложением выдавать нуждающимся пенсионерам планшеты для выхода в интернет. Об этом сообщает RT.

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В своем письме на имя главы Минтруда Антона Котякова Орлов отметил, что пенсионеры в России далеко не всегда могут позволить себе покупку устройства для выхода в интернет и регулярно оплачивать услуги связи.

При этом, по его мнению, в период пандемии пожилым россиянам особенно необходим доступ к порталам государственных и муниципальных услуг и приложениям для записи на прием в медучреждения. Возможность выйти в интернет поможет снизить количество контактов и риск заражения, считает он.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам пенсионного возраста планшетов и мобильного доступа в сеть интернет на безвозмездной основе по факту обращения в муниципальные органы социальной защиты», - заявил в своем обращении директор Института исследования проблем современной политики.

Россия несколько дней подряд бьет рекорды по заболеваемости COVID-19. Так, 18 октября было выявлено 34 325 новых случаев. Во многих регионах страны вводятся антикоронавирусные меры. В общепите, культурных и спортивных объектах Кабардино-Балкарии и Карелии с 15 октября начали требовать QR-коды с доказательством сделанной прививки, отрицательного ПЦР-теста или перенесенной болезни. Ввести QR-коды также решили и в Санкт-Петербурге.