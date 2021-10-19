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В России предложили бесплатно выдавать планшеты пенсионерам

Алиса Селезнёва
29 минут назад

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к властям с предложением выдавать нуждающимся пенсионерам планшеты для выхода в интернет. Об этом сообщает RT.

Пенсионерам предложили бесплатно выдавать планшеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В своем письме на имя главы Минтруда Антона Котякова Орлов отметил, что пенсионеры в России далеко не всегда могут позволить себе покупку устройства для выхода в интернет и регулярно оплачивать услуги связи.

При этом, по его мнению, в период пандемии пожилым россиянам особенно необходим доступ к порталам государственных и муниципальных услуг и приложениям для записи на прием в медучреждения. Возможность выйти в интернет поможет снизить количество контактов и риск заражения, считает он.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности предоставления гражданам пенсионного возраста планшетов и мобильного доступа в сеть интернет на безвозмездной основе по факту обращения в муниципальные органы социальной защиты», - заявил в своем обращении директор Института исследования проблем современной политики.

Россия несколько дней подряд бьет рекорды по заболеваемости COVID-19. Так, 18 октября было выявлено 34 325 новых случаев. Во многих регионах страны вводятся антикоронавирусные меры. В общепите, культурных и спортивных объектах Кабардино-Балкарии и Карелии с 15 октября начали требовать QR-коды с доказательством сделанной прививки, отрицательного ПЦР-теста или перенесенной болезни. Ввести QR-коды также решили и в Санкт-Петербурге.

При этом в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%. По данным на 15 октября, первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привились 51 018767 человек, полностью вакцинацию прошли 47 558639 человек. В Москве коллективный иммунитет достиг 61%. Первым компонентом вакцины в столице привились 5 199 951 человек, полностью вакцинацию прошли 4 784 127 человек.

Общество,Антон Котяков,Антон Орлов,Минтруд,
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