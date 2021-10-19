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«Тануки» взыщет с «Мужского государства»* убытки из-за травли

Анна Безрукова
1 час назад

Сеть ресторанов «Тануки», которая подверглась травле со стороны представителей главы «Мужского государства» (запрещенное в РФ экстремистское движение) Владислава Позднякова, еще не получила ответы на свои заявления в правоохранительные структуры, сообщил журналистам основатель сети Александр Орлов. Он уточнил, что компания планирует через суд взыскать с «Мужского государства» убытки, возникшие по причине действий членов организации, передает Forbes.

«Проводится доследственная проверка жалоб»,— пояснил Орлов Forbes.

Говоря о действиях «Тануки» в будущем, представитель компании Станислав Колосков сказал, что компания подготавливает иск к движению. Он пояснил, что «Тануки» подсчитает сумму убытков и упущенной прибыли после того, как все каналы «Мужского государства» и Владислава Позднякова перестанут работать.

«Мужское государство» признали экстремистской организацией

Колосков также добавил, что именно «Тануки» обратились к Apple и Google и попросили оказать содействие в блокировке Telegram-каналов, имеющих отношение к «Мужскому государству».

«Мы отправились к ним, потому что у них есть политика по дозволенному и недозволенному контенту. Действия "Мужского государства" не соответствуют их регламентам»,— сказал он.

Напомним, еще до судебного решения Telegram заблокировал канал Позднякова для пользователей, которые скачали мессенджер из App Store и «Play Маркета».

Владислав Поздняков регулярно призывал своих читателей к совершению действий против компаний, которые, как он считает, унижают русских. А 18 октября в Нижегородском областном суде поддержали доводы прокурора, отмечавшего преследования по национальному, половому и сексуальному признаках со стороны «Мужского государства».

*Запрещенная в России экстремистская организация.

Общество,Видео,Александр Орлов,Google,Apple,Forbes,
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