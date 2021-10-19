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«Бероеву плевать, что пожилые люди умирают от коронавируса»

Газета.Ru
17 минут назад

Актера Егора Бероева осудили за пост об "арийских паспортах"

«Бероеву плевать, что пожилые люди умирают от коронавируса»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер Егор Бероев опубликовал в Facebook пост об истории аненпасса — документа, служившего в нацистской Германии доказательством арийского происхождения. По мнению подписчиков, таким образом артист в очередной раз выступил против использования справок о вакцинации от коронавируса для посещения некоторых публичных мест. В разговоре с «Газетой.Ru» работавший с Бероевым режиссер Алексей Голубев, представитель Федерации еврейских общин России Борух Горин и кинообозреватель Дмитрий «Гоблин» Пучков рассказали, что думают о подобном сравнении.

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В своей публикации Егор Бероев отметил, что предоставление аненпасса в нацистской Германии изначально было добровольным, но впоследствии документ стал фактически обязательным для немцев.

«Начиная с 1935 года сертификат требовали при приеме на работу. В этом же году сертификат стал обязательным для всех госслужащих, учителей, врачей и юристов. Не имеющих сертификата — увольняли. Позднее сертификат стал требоваться для посещения учебных заведений, церквей, театров и проезда в общественном транспорте. В армии сертификат предоставлял преимущество при продвижении по службе и повышении в звании» — написал он.

И хотя актер в посте затронул лишь тему аненпасса, его подписчики увидели в записи аллюзию на антикоронавирусные меры в России, поскольку ранее он уже выступал с подобным заявлением. Минувшим летом Бероев появился с желтой звездой на груди на вручении премии «ТЭФИ — Летопись победы», где во время выступления провел параллель между сегрегацией евреев во время холокоста и ограничениями для антипрививочников.

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Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что считает метафору Бероева «неуместной и не соответствующей действительности»:

«Евреев без «арийских документов» не просто не пускали в кино или ресторан, а отправляли в газовую камеру. Проводить совершенно абсурдную аналогию, на мой взгляд, довольно глупо и безвкусно».

Горин добавил, что ему в целом неприятна эксплуатация и вульгаризация темы холокоста — например, в современном искусстве.

«В фильмах, к примеру, проводят параллель между положением евреев в оккупированной Европе с положением беженцев из Сирии. Это некорректная параллель, поскольку это нивелирование и присвоение памяти. В этом смысле Бероев не лучше других — сказал он. — Но если хочется человеку проводить дурацкие параллели — это его дело. Мне от этого ни холодно, ни жарко».

Осудил Бероева и кинообозреватель Дмитрий «Гоблин» Пучков. Он, в частности, уличил актера в непонимании темы.

«Ничего общего здесь нет. Какая связь между идеологическим движением и медициной? Егор Бероев, видимо, не в курсе, что есть такие болезни, как чума, оспа, туберкулез, полиомиелит. Соответственно, он не слышал, что эти болезни преодолели с помощью прививок. На такие вершины интеллектуального развития Бероев еще не поднялся. Он только чушь какую-то выдумывает, сравнивает это с гонениями на евреев в нацистской Германии. Это гнусный пропагандистский трюк», — заявил Пучков «Газете.Ru».

Кроме того, переводчик выразил сожаление в связи с тем, что у Бероева есть возможность распространять подобные мнения среди своих поклонников:

«Ему плевать, что пожилые люди умирают без прививок от COVID-19. Печально, что такие граждане имеют возможность вещать на широкую публику и пользуются у нее авторитетом. Это полная безответственность и глупость. Считаю, что госслужащим надо прививаться в обязательном порядке, раз они работают с людьми. Общепит, больницы, учителя, армия, органы внутренних дел — все принудительно должны быть привиты».

В свою очередь режиссер Алексей Голубев, готовящийся к выходу сериала «Наследие» с Бероевым в главной роли, признался «Газете.Ru», что не осуждает артиста, несмотря на иную точку зрения.

«Он очень глубокий и талантливый человек. Вполне вероятно, что Бероев мог себе представить какую-то форму с подобным сценарием. А то, что Егор может образно мыслить, – это удел творческого человека», — отметил постановщик.

Режиссер также сообщил, что переболел коронавирусом, но впоследствии все равно вакцинировался: «Это было мое решение и мой выбор, хотя есть в моем окружении люди, которые отрицают правильность этого действия. Лично моя позиция такова — была необходимость в том, чтобы жить без болезни и двигаться дальше».

По словам Голубева, съемки сериала, в котором сыграл Бероев, проходили с полным соблюдением мер против распространения COVID-19.

«Безусловно, мы соблюдали антиковидные меры, потому что работали в режиме пандемии», — заключил он.

Общество,Статьи,Борух Горин,Алексей Голубев,Егор Бероев,МВД,ЕС,Газета.Ru,
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