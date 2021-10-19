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В ряде российских регионов ввели QR-коды

Ura.Ru
20 минут назад

В ряде регионов России власти приняли решение о дополнительных ограничительных мерах в связи с быстро распространяющейся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают СМИ и представители правительства регионов.

Пять российских регионов ввели QR-коды
Фото: URA.RUURA.RU

В Саратовской области с 25 октября будут поэтапно вводить систему QR-кодов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Грибов в Instagram.

В Тульской области с 22 октября введут QR-коды для посещения общественных мест (музеи, театры, спортивные мероприятия, соцучереждения). Также после 22 октября заведения общественного питания не будут работать ночью. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

В Санкт-Петербурге антиковидные ограничения начинают действовать в три этапа. С 1 ноября запрет массовых мероприятий (более 40 человек), вход допускается только при наличии QR-кода. С 15 ноября посетители бассейнов, фитнес-клубов, культурно-развлекательных площадок и также на церемонии заключения брака в ЗАГСах обязаны предъявить QR-код. С 1 декабря QR-код нужен для посещения мест общественного питания и мест розничной торговли, где присутствует зал обслуживания. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

На прошедшем заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 в Дагестане, власти приняли решение провести подготовку к поэтапному введению QR-кода для посещения отдельных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

В кинозалах и театрах Волгограда стали требовать сертификат о прививке, но в некоторых салонах красоты разрешают сделать процедуры без предъявления QR-кода. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области с 1 октября ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников. Позднее власти приняли решение открыть зоны, свободные от коронавируса, куда будут пускать только вакцинированных. Из-за усугубления пандемии список ограничений продолжит расширяться.

Общество,Александр Беглов,
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