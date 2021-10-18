Мясников рассказал о предназначении интраназальной вакцины от COVID

«Коронавирус проникает через нос, "цепляется" за слизистую и начинает в ней размножаться. А затем и выделяться наружу с кашлем, чиханием и дыханием, заражая окружающих. Если коронавирус пойдет вниз, в легкие, то столкнется уже с системным иммунитетом, с антителами, выработанными под влиянием вакцины, введенной внутримышечно. То есть сегодняшняя вакцина предохраняет от тяжелого течения болезни, но не может эффективно препятствовать размножению COVID-19 в носоглотке», — написал Мясников.