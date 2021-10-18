Мясников рассказал о предназначении интраназальной вакцины от COVID

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-аккаунте рассказал о предназначении интраназальной вакцины от COVID-19, клинические испытания которой ранее одобрил Минздрав России.
По его словам, препараты, которые вводятся внутримышечно, дают хороший системный ответ, вырабатывают антитела, циркулирующие в крови, и защищают от тяжелого течения, но мало препятствуют распространению болезни воздушно-капельным путем.
«Коронавирус проникает через нос, "цепляется" за слизистую и начинает в ней размножаться. А затем и выделяться наружу с кашлем, чиханием и дыханием, заражая окружающих. Если коронавирус пойдет вниз, в легкие, то столкнется уже с системным иммунитетом, с антителами, выработанными под влиянием вакцины, введенной внутримышечно. То есть сегодняшняя вакцина предохраняет от тяжелого течения болезни, но не может эффективно препятствовать размножению COVID-19 в носоглотке», — написал Мясников.
Соответственно, по мнению врача, чтобы не дать коронавирусу «закрепиться» в носоглотке человека, начать размножение и распространение вокруг, необходимо обеспечить местный иммунитет именно в носовой полости — именно для этого и предназначена новая интраназальная вакцина.
«Будет ли она давать системный ответ в виде наличия антител? Исследования на животных, а где-то уже и на добровольцах показывают — да, будет! Согласно первым результатам, уровень антител от экспериментальных интраназальных вакцин в крови у испытуемых не меньше, чем от внутримышечных!»
При этом, Мясников отметил, что такой препарат человек сможет вводить себе сам просто закапав в нос.
«Да и сопротивление интраназальной вакцине будет меньшим, у наших людей традиционно благожелательные отношение к каплям — это же не уколы!»