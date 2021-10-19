Обязательную вакцинацию для работников ряда сфер ввели в Крыму

В Крыму ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для работников ряда сфер. Об этом во вторник, 19 октября, пишет ТАСС.

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Вакцинироваться в обязательном порядке должны будут лица, занятые в образовательной сфере, а также медицинские работники, водители такси, торговцы в местах общественного питания, сотрудники отелей, домов отдыха, фитнес-центров и те, кто работает в сфере ЖКХ.

Ограничительные меры в связи с пандемией продолжают вводить во многих регионах России.

Так, QR-коды понадобятся с 15 ноября для посещения учреждений культуры, спорта, кафе и ресторанов Приморья. Постановление об этом подписала глава регионального правительства Вера Щербина.

Кроме того, обязательную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции для работников сфер обслуживания, здравоохранения, культуры, строительства, рыболовства, ЖКХ, МФЦ, промышленности и других ввели на Чукотке.

Также посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.