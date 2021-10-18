В Петербурге вводят QR-коды

С 1 ноября в Санкт-Петербурге вводятся QR-коды для посещения массовых мероприятий с численностью более 40 человек, с 15 ноября QR-коды будут нужны для посещения театров, выставок, концертов и фитнес-клубов, а с 1 декабря – для предприятий общепита и магазинов. Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

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В соответствии с документом с 1 ноября массовые мероприятия можно проводить без согласования, если их численность не превышает 40 человек (до 1 ноября – 75 человек). Одновременно для посетителей старше 18 лет для доступа на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек будут нужны QR-коды о полном курсе вакцинации, либо QR-коды о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации. С этой же даты организованным группам детей и подростков запрещено посещать театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи и выставки.

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С 15 ноября QR-код будет нужен в бассейнах, фитнес-центрах и других организациях физкультуры и спорта, а также в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках и на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря это условие вводится для посетителей предприятий общепита (за исключением производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также при размещении в домах отдыха.

Кроме того, с 1 ноября работодатели должны перевести на дистанционный режим работы сотрудников в возрасте старше 60 лет. Это не касается тех, кто имеет QR-код о полном курсе вакцинации, о перенесенном заболевании или справку о наличии медотвода от прививки.

Чиновников с 1 по 3 ноября переведут на дистанционный режим работы. То же самое рекомендовано работодателям.

Также будет усилен контроль за соблюдением масочного режима. Ранее введенные в Санкт-Петербурге ограничения продлеваются до 28 ноября.

Кроме того, с 15 ноября практически во всех сферах, где предусмотрен контакт с клиентами, сотрудники должны быть вакцинированы.

Ранее Беглов не исключил введения дополнительных ограничений при росте заболеваемости COVID-19, писали РИА Новости.

«Если рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге продолжится, будут усилены ограничительные меры», — сказал Беглов в эфире «Радио России.

Он охарактеризовал существующую в городе эпидситуацию как контролируемую, но непростую. По его словам, в конце прошлой недели в городе суточное число заболевших превысило 3 тысячи человек, также растет число госпитализаций.