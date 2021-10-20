В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 84.17
Войти в почту

В Петербурге будут штрафовать за маски на подбородке

Российская Газетаиещё 2
1 час назад

Петербуржцев, которые носят в общественном транспорте маску на подбородке, будут штрафовать также, как и тех горожан, что маску не носят вообще.

В Петербурге будут штрафовать за маски на подбородке
Фото: ТАССТАСС

Как сообщили "РГ" в комитете по транспорту Северной столицы, спущенная маска будет признаваться правонарушение, поскольку она используется не по назначению и не закрывает полностью органы дыхания.

Напомним, в общественном транспорте Петербурга, действует масочный режим. За его нарушение предусмотрены штрафы. В первый раз тех, кто решил проехать без маски, могут оштрафовать на четыре тысячи рублей, есть правонарушение повторяется, то сумма административной ответственности возрастает до пяти тысяч рублей.

В метро наличие масок проверяют при входе в вестибюль, правда, однажды Смольный провел исследование и выяснил, что четверть пассажиров после прохождения контроля снимают маски.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители