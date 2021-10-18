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Иммунулог заявил об угрозе смерти 5 млн россиян от COVID

Вероника Полынина
1 час назад

Жертвами пандемии коронавируса могут стать 5 млн россиян, если в стране не удастся нарастить темпы вакцинации. Об этом заявил глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, ученый-генетик, клинический иммунолог-аллерголог Павел Волчков.

По словам специалиста, пандемия не закончится, пока 70% населения не приобретут адаптивный иммунитет к вирусу. Для этого необходимо, чтобы люди или привились, или переболели COVID-19.

«Если мы будем приобретать естественным способом иммунитет, то у нас 70% людей должны переболеть. В России это примерно 100 миллионов человек. Раньше смертность была 2%, сейчас я думаю, что она составляет примерно 5-7%. То есть в среднем пять миллионов человек должно погибнуть», - сказал Волчков «Ура.ру».

Он отметил, что приобретение иммунитета естественным способом – это путь, который выбирают «плохо организованные африканские страны».

«Что нужно? Нужна массовая тотальная вакцинация, которая до сих пор не состоялась», - подчеркнул иммунолог.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России за последние сутки COVID-19 обнаружили у 34 325 человек. Этот показатель стал рекордным за все время пандемии. Число заболевших коронавирусом в стране растет с конца августа.

Общество,Видео,Павел Волчков,
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