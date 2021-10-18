Иммунулог заявил об угрозе смерти 5 млн россиян от COVID

«Если мы будем приобретать естественным способом иммунитет, то у нас 70% людей должны переболеть. В России это примерно 100 миллионов человек. Раньше смертность была 2%, сейчас я думаю, что она составляет примерно 5-7%. То есть в среднем пять миллионов человек должно погибнуть», - сказал Волчков «Ура.ру».