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Бероева раскритиковали за параллель между "арийским паспортом" и документом о вакцинации

Газета.Ruиещё 1
15 часов назад

Актер Егор Бероев опубликовал в Facebook пост, посвященный истории аненпасса - документа, служившего доказательством арийского происхождения в нацистской Германии. Артист отметил, что изначально предоставление аненпасса было добровольным, однако впоследствии документ стал практически обязательным для немцев. "В 1933 году в Германии был введен аненпасс - сертификат происхождения. Имеющие сертификат считались "чистокровными арийцами" и поначалу получение сертификата было добровольным. Начиная с 1935 года сертификат требовали при приеме на работу. В этом же году сертификат стал обязательным для всех госслужащих, учителей, врачей и юристов. Не имеющих сертификата - увольняли. Позднее сертификат стал требоваться для посещения учебных заведений, церквей, театров и проезда в общественном транспорте", - написал Бероев. В своей записи актер коснулся лишь темы аненпасса, однако его подписчики увидели в ней аллегорию на антикоронавирусные меры в России: ранее звезда "Турецкого гамбита" уже сравнивал направленные на борьбу против COVID меры с гонениями евреев во времена Холокоста. "Егор, ну перестаньте спекулировать на этом. В стране, в которой в день умирает больше тысячи человек от заболевания, которое можно предотвратить или облегчить вакцинацией, это просто неприемлемо. Вы - артист и общественный деятель, но не медик", - написала в комментариях одна из пользовательниц, ее высказывание поддержали и другие подписчики. В минувшем июне Бероев появился на вручении премии "ТЭФИ - Летопись победы" в пиджаке с прикрепленной к нему желтой звездой — подобный символ использовался нацисткой Германией для обозначения евреев в период Холокоста. В своем выступлении актер тогда провел параллель между ограничениями для не привившихся россиян и сегрегацией во время Второй мировой войны. Впоследствии он был подвергнут критике за данное высказывание.

Бероева раскритиковали за параллель между "арийским паспортом" и документом о вакцинации
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Общество,Егор Бероев,
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