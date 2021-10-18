В Иркутске сотрудница зоосада приютила дикобраза-альбиноса. Видео

"Она [дикобраз] была слишком маленькая, чтобы сажать ее к, так сказать, будущему супругу, поэтому было принято решение, что она будет жить у меня. Проще и для социализации, и по условиям у меня все-таки потеплее будет, и для ее успокоения. То есть она привыкла очень хорошо ко мне, и уже через себя я начинаю знакомить ее с кем-то еще из людей", - поделилась новая хозяйка питомца.