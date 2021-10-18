В Иркутске сотрудница зоосада приютила дикобраза-альбиноса. Видео

Сотрудница Иркутского зоосада Анастасия Стоцкая приютила у себя дома дикобраза-альбиноса.
На кадрах видео, снятого в среду, девушка показывает необычного обитателя квартиры и рассказывает про его повадки.
По словам Анастасии, дикобраз Лана прибыла в Иркутск от частников из Москвы. Тогда животному было всего полтора месяца.
"Она [дикобраз] была слишком маленькая, чтобы сажать ее к, так сказать, будущему супругу, поэтому было принято решение, что она будет жить у меня. Проще и для социализации, и по условиям у меня все-таки потеплее будет, и для ее успокоения. То есть она привыкла очень хорошо ко мне, и уже через себя я начинаю знакомить ее с кем-то еще из людей", - поделилась новая хозяйка питомца.
Анастасия рассказала, что процесс адаптации дикого животного в квартире происходил постепенно. Сначала Лана всего боялась и не давалась в руки, а уже позднее, немного привыкнув, начала доверять девушке. Теперь колючий питомец даже уживается с другими обителями квартиры - котами и крысой.