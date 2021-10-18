В прокуратуре Москвы описали типичного преступника

В российской столице большая часть преступлений совершают мужчины в возрасте 30–49 лет, у которых нет постоянного источника дохода. Об этом написали в Телеграм-канале прокуратуры Москвы.

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В надзорном ведомстве пояснили, что в столице за девятимесячный период было совершено 107,4 тыс. преступлений. Эти цифры ниже аналогичного уровня прошлого года на 2,4%. Большую часть преступлений совершили на территории Центрального, Восточного и Юго-Восточного административных округов, а в Северо-Западном, ТиНАО и Зеленограде – наименьшее количество правонарушений.

Ранее в ГИБДД Москвы составили социальный портрет типичного нарушителя правил дорожного движения. Это мужчина в возрасте 26–35 лет, у которого водительский стаж превышает десять лет, а время нахождения за рулем - не больше одного часа.

Типичными нарушителями ПДД оказались люди с рабочими специальностями или средним специальным образованием.

Также ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил до 1 ноября подготовить инициативы по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, а также пожизненного лишения прав для оказавшихся за рулем в нетрезвом виде не в первый раз.