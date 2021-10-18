Пенсионер из Бурятии создает точные модели летательных аппаратов. Видео

Леонид Симухин создает макеты всевозможной техники практически всю жизнь. Еще в детстве он собирал модели танков, самолетов и вертолетов "из коробки". Со временем базового набора стало мало, и мужчина стал внедрять дополнительные детали из подручных материалов. В ход шло все: начиная от флаконов из-под лекарств, заканчивая бусами и упаковками киндер-сюрприза. Постепенно хобби отошло на второй план из-за учебы, армии, а потом и семьи.