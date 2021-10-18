Пенсионер из Бурятии создает точные модели летательных аппаратов. Видео

Житель Улан-Удэ Леонид Симухин создает точные модели космических кораблей, самолетов и вертолетов из подручных материалов. Съемочная группа Ruptly встретилась с моделистом в воскресенье, 17 октября.
Леонид Симухин создает макеты всевозможной техники практически всю жизнь. Еще в детстве он собирал модели танков, самолетов и вертолетов "из коробки". Со временем базового набора стало мало, и мужчина стал внедрять дополнительные детали из подручных материалов. В ход шло все: начиная от флаконов из-под лекарств, заканчивая бусами и упаковками киндер-сюрприза. Постепенно хобби отошло на второй план из-за учебы, армии, а потом и семьи.
Ближе к концу восьмидесятых, когда мужчина работал на приборостроительном заводе, Симухин встретил группу энтузиастов и забытое хобби постепенно вернулось в жизнь Леонида.
"Я встретился с ребятами с городскими, кто занимался и увлекался этим делом, какой-то был круг интересов. Мы собирались, обсуждали, показывали модели, которые собирали сами", - рассказал пенсионер.
Мужчина выписывал специальные журналы, обменивался опытом с друзьями по увлечению, а с появлением Интернета находить и получать знания для создания макетов космических кораблей и станций стало гораздо проще.