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«Полусумасшедшие тетки»: Мясников высказался об антивакцинаторах

Елена Прошина
1 час назад

Главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников заявил, что Россия проиграла антипрививочникам кампанию по вакцинации населения от коронавируса. Он назвал противников прививок «сумасшедшими тетками», которые не нуждаются в аргументах для обоснования своей позиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Полусумасшедшие тетки»: Мясников высказался об антивакцинаторах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Свято место пусто не бывает, антивакцинаторы как менеджеры оказались намного активнее нас, еще до ковида. Им не надо доказательств, они просто говорят «рога вырастут, у Машки выросли», и все этому следуют. Мы не противопоставляли этому ничего все эти годы, а теперь кричим, что не работает. А как вы ожидали? Я четко знал, что это работать не будет», — озвучил свою позицию Мясников.

Он также отметил, что телевидение в свою очередь не выполняет необходимую работу по просвещению населения в вопросе вакцинации. А потому, доктор Мясников считает, что России для достижения необходимого процента привитых, а, соответственно, формирования коллективного иммунитета и снижения роста заболеваемости понадобится вводить обязательную вакцинацию для групп риска.

«Сколько десятилетий я борюсь с антивакцинаторами на телеканалах! Там выходят люди, якобы вирусологи, полусумасшедшие тетки трясут шляпками и вещают на всю страну, и мы им даем слово по телевизору, по федеральным каналам! Нет ни одного канала, где бы мы просвещали на регулярной основе», — подчеркнул главврач.

Ранее в своем Telegram-канале Мясников написал, что «время уговоров закончилось» и нужно принудительно вакцинировать пожилых и хронически больных людей.

Общество,Александр Мясников,
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