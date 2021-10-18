«Полусумасшедшие тетки»: Мясников высказался об антивакцинаторах

«Свято место пусто не бывает, антивакцинаторы как менеджеры оказались намного активнее нас, еще до ковида. Им не надо доказательств, они просто говорят «рога вырастут, у Машки выросли», и все этому следуют. Мы не противопоставляли этому ничего все эти годы, а теперь кричим, что не работает. А как вы ожидали? Я четко знал, что это работать не будет», — озвучил свою позицию Мясников.