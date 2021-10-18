«Рамблер» поговорил с детским психологом Ольгой Архиповой на тему буллинга в российских школах. Специалист рассказала о том, что толкает детей на травлю своих одноклассников, а также дала советы родителям и учителям жертв буллинга.
«Буллинг - это распространенное среди детей явление. В школах оно было во все времена. Чаще всего это подростковый, младший подростковый возраст - 10-12 лет, когда дети пытаются самоутвердиться, занять какое-то положение в классе, получить определенный статус. И они начинают искать, за счет кого они это будут делать. Часто в качестве жертвы выбирают кого-то одного. Чаще всего это либо дети, которые не могут за себя постоять, неуверенные, либо импульсивные ребята, которые реагируют на все обидные слова, на провокации. И агрессорам всегда очень важна эта реакция. Когда они видят, что реакция есть, они продолжают действовать. Буллинг может быть разным. Начиная с того, что кого-то одного постоянно толкают, пинают или берут и портят его вещи, заканчивая тем, что постоянно происходят оскорбления и унижения, без физических действий. Это даже могут быть вымогательства, когда вымогают деньги, личные вещи, еду. Это все тоже относится к буллингу», - объяснила Архипова.
Вместе с тем она отметила, что последствия буллинга испытывают на себе как жертвы, так и дети, выступающие в роли агрессоров.
«Последствия есть и для одних, и для других. Если буллинг не прекращается в самом начале, а продолжается, то что агрессор, что жертва впоследствии занимают соответствующую позицию, как будто привыкают к ней. Это и в дальнейшем влияет на их взаимоотношения по жизни: на дальнейшую учебу, например, в институте, влияет даже на взаимоотношения в семье. То есть один всегда будет в позиции жертвы, а другой - в позиции агрессора», - сказала она.
Психолог назвала буллинг частым явлением, с которым необходимо бороться. По словам Архиповой, зачастую зачинщиками травли выступают один или два ребенка, а остальные дети поддаются их влиянию и начинают действовать против жертвы.
«Они либо боятся оказаться в таком же положении, либо боятся пойти против группы. Потому что подросткам это свойственно: им важно принадлежать к какой-то определенной группе, не особо выделяться, а соответствовать их определенным правилам», - сказала эксперт.
Архипова также рассказала, как работать с детьми, выступающими в таких случаях в качестве агрессора и в качестве жертвы.
«С агрессором необходимо проводить профилактические беседы: ребенок должен понимать, что происходит, понимать свою ответственность. И если это действительно самоутверждение, необходимо искать, каким образом ребенок может самоутвердиться не за счет других. Если мы говорим про жертву, то здесь часто ведется работа именно с родителями. Потому что ребенок не просто так оказывается в таком положении, в такой роли. Очень многое идет именно из семьи: если ребенок гиперопекаем, если у него нет права на слово даже в семье (за него всегда все решают), то такой ребенок никогда не сможет себя отстаивать. И он как раз больше подвержен таким нападкам. Здесь родители, помимо поддержки, которую они должны оказать ребенку, также должны менять свое общение с ним, корректировать его воспитание. Но если ситуация никак не меняется, если родители жертвы не могут повлиять на ситуацию, если родителям агрессора нет дела до происходящего (что очень часто бывает), то необходимо подумать о том, что ребенку, возможно, следует поменять школу или класс. Это для детей, попавших в такую ситуацию, бывает спасительным. Но при этом ребенку всегда необходима психологическая поддержка, его нужно учить защищаться. Не физически. Его необходимо учить психологической защите. Если надо - подключать для этого специалистов. Но бросать ребенка одного в такой ситуации ни в коем случае нельзя», - уточнила детский психолог.
Архипова добавила, что буллинг - распространенная проблема в российских школах.
«Мне кажется, что в любой школе это есть. Просто где-то это более ярко выражено, где-то менее ярко. Изгои есть всегда. Конечно, не во всех классах. Очень многое зависит от классного руководителя. Здесь идет работа на сплочение коллектива, чтобы дети общались, чтобы все принимали друг друга, чтобы не было изгоев», - сказала Архипова, отметив, что число психологов в школах необходимо увеличивать для более пристального наблюдения за состоянием учащихся и отношениями между ними.
Отдельно специалист высказалась о кибербуллинге, когда детей травят в сети, при этом зачастую используя фото и видео.
«Кибербуллинг страшен тем, что его трудно отследить. Это могут сделать только родители или учителя. Если поведение ребенка изменилось: он перестал хотеть ходить в школу, он подавлен, тогда нужно выяснять, в чем причина. Это может быть связано с кибербуллингом», - обратила внимание Архипова.
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