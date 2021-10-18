«С агрессором необходимо проводить профилактические беседы: ребенок должен понимать, что происходит, понимать свою ответственность. И если это действительно самоутверждение, необходимо искать, каким образом ребенок может самоутвердиться не за счет других. Если мы говорим про жертву, то здесь часто ведется работа именно с родителями. Потому что ребенок не просто так оказывается в таком положении, в такой роли. Очень многое идет именно из семьи: если ребенок гиперопекаем, если у него нет права на слово даже в семье (за него всегда все решают), то такой ребенок никогда не сможет себя отстаивать. И он как раз больше подвержен таким нападкам. Здесь родители, помимо поддержки, которую они должны оказать ребенку, также должны менять свое общение с ним, корректировать его воспитание. Но если ситуация никак не меняется, если родители жертвы не могут повлиять на ситуацию, если родителям агрессора нет дела до происходящего (что очень часто бывает), то необходимо подумать о том, что ребенку, возможно, следует поменять школу или класс. Это для детей, попавших в такую ситуацию, бывает спасительным. Но при этом ребенку всегда необходима психологическая поддержка, его нужно учить защищаться. Не физически. Его необходимо учить психологической защите. Если надо - подключать для этого специалистов. Но бросать ребенка одного в такой ситуации ни в коем случае нельзя», - уточнила детский психолог.