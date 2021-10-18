Священник из Свердловской области стал арбитром. Видео

Настоятель храма во имя святых мучеников Флора и Лавра в селе Косулино в Свердловской области Александр Дубасов увлекается необычным для своего призвания хобби. В свободное от службы время батюшка судит хоккейные матчи, а также катается на коньках и роликах. Ruptly встретились с мужчиной 8 октября и поговорили о его увлечениях.

Коньками Александр увлекался с детства, а в юношеском возрасте у него была своя небольшая команда. Однако постепенно хобби отошло на второй план из-за службы в храме, семьи и других дел. Увлечение из прошлого вспомнилось в более зрелом возрасте, когда у самого священника появились дети, и он стал водить их на каток.

"Здесь в Косулино был местный клуб по хоккею, я к ним пришел, они дали мне кое-какое обмундирование, я вспомнил кое-какие моменты. А потом, ведь от самого хоккея тоже пресыщаешься, потом я стал понимать, что это же ведь не просто получение удовольствия от хоккея, это же служение людям, потому что у людей постоянно возникают какие-то вопросы", - поделился Александр.

Постепенно в жизнь Александра вошли и ролики, которые, по словам священника, схожи с коньками, но различаются сезоном, когда на них катаются. Новый вид спорта показался мужчине необычным, но со временем он привык и освоился.

Обучиться новому для себя ремеслу судейства матчей батюшка решил после того, как понял, что ему в силу возраста стало сложно играть на максимальных скоростях. Таким образом, Александр вернулся на лед к команде уже в качестве хоккейного арбитра.

"Перед пандемией я нашел курсы, мне их посоветовали, я закончил курсы хоккейных судей. Пандемия началась, планы сбились, но потом все стало восстанавливаться, и вот сейчас все на своем месте", - добавил священнослужитель.