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Москвичей ждут новые ковидные штрафы

Анна Безрукова
1 час назад

В общественном транспорте Москвы увеличили количество контролеров, наблюдающих за соблюдением масочного режима, а также усилили проверки в вагонах метро, Об этом телеканалу "Россия-24" рассказала замруководителя ГКУ "Организатор перевозок" Елена Мясищева.

Москвичей ждут новые ковидные штрафы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она уточнила, что теперь ежедневно за ношением масок в транспорте следят примерно 500 контролеров. Неделей ранее их было около 400. Нарушителей будут штрафовать на 5 тыс. рублей.

Напомним, с 28 сентября в российской столице начали действовать новые правила, в соответствии с которыми пенсионерам и горожанам с хроническими заболеваниями необходимо самоизолироваться и быть осторожнее. Мэр столицы Сергей Собянин попросил москвичей из уязвимых групп ограничить контакты с родными и оставаться дома, а также надевать маски и перчатки при посещении магазинов. Работающим жителям города в возрасте старше 65 лет посоветовали перейти на дистанционную работу или взять отпуск.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в Москве за сутки зафиксировано 6823 новых случаев заражений коронавирусом. В общей сложности по России это количество достигло 34 325 тысячи.

Следует отметить, что прирост показателя пятый день подряд оказывается максимальным за время пандемии. В целом коронавирусная инфекция была выявлена на территории страны 8 027 012 раз - Россия стала пятой страной, где это количество превысило 8 миллионов, после США, Индии, Бразилии и Британии.

Общество,Сергей Собянин,
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