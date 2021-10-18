Москвичей ждут новые ковидные штрафы

В общественном транспорте Москвы увеличили количество контролеров, наблюдающих за соблюдением масочного режима, а также усилили проверки в вагонах метро, Об этом телеканалу "Россия-24" рассказала замруководителя ГКУ "Организатор перевозок" Елена Мясищева.

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Она уточнила, что теперь ежедневно за ношением масок в транспорте следят примерно 500 контролеров. Неделей ранее их было около 400. Нарушителей будут штрафовать на 5 тыс. рублей.

Напомним, с 28 сентября в российской столице начали действовать новые правила, в соответствии с которыми пенсионерам и горожанам с хроническими заболеваниями необходимо самоизолироваться и быть осторожнее. Мэр столицы Сергей Собянин попросил москвичей из уязвимых групп ограничить контакты с родными и оставаться дома, а также надевать маски и перчатки при посещении магазинов. Работающим жителям города в возрасте старше 65 лет посоветовали перейти на дистанционную работу или взять отпуск.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в Москве за сутки зафиксировано 6823 новых случаев заражений коронавирусом. В общей сложности по России это количество достигло 34 325 тысячи.