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Россиянин назвал опасности отдыха в Абхазии

Елена Прошина
1 час назад

Российский турист Олег поделился своими впечатлениями от поездки в Абхазию. Его отзыв опубликовали на портале «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянин назвал опасности отдыха в Абхазии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянин обратил внимание, что в стране процветает бедность, а вместе с ней и воровство, а потому он не рекомендовал читателям отправляться в путешествие на личном авто. Вместе с тем Олег отметил проблемы с инфраструктурой, среди которых разбитые дороги и перебои с электричеством, а также отсутствие терминалов безналичной оплаты.

Турист добавил, что начинать знакомство со страной с общения с таксистами – не лучшая идея, поскольку сразу испортится впечатление.

«Мы прошли толпу зазывал с кирпичным лицом и фразой “у нас уже заказано и оплачено”», - подчеркнул путешественник.

Однако россиянин нашел и плюсы в отдыхе в Абхазии. Он рассказал, что в республике все очень «бюджетно», вкусная еда, а напитки «как в детстве».

«Я сам поехал в Абхазию за приключениями, нереально красивой природой, да дикой и неухоженной, но безумно красивой!», - поделился турист.

Ранее исследование банка «Росгосстрах» показало, что россияне в 2021 году стали больше тратить на отпуск: только порядка трети граждан потратили менее 25 тысяч рублей, хотя годом ранее в бюджет ниже 25 тысяч рублей уложились более 50% отдыхающих.

В то же время, по данным аналитиков, 42% россиян снизили предполагаемые расходы на отдых в этом году. Более четверти (28%) опрошенных граждан ощутимо урезали отпускной бюджет, а еще 14% — незначительно. Однако у 17% респондентов траты на отпуск остались на прежнем уровне, а у 41% россиян — увеличились.

Общество,Росгосстрах,
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