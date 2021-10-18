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Гордость спецназовца: все о конфликте среди «Краповых беретов»

Александр Котлеткин
1 час назад

В соцсетях и мессенджерах распространилась информация о том, что во время испытаний спецназа на получение краповых беретов кандидаты из Чечни проходили часть марш-броска на машинах, а их отстранение закончилось скандалом и привело к массовой драке.

В соцсетях и мессенджерах распространилась информация о том, что во время испытаний спецназа на получение краповых беретов кандидаты из Чечни проходили часть марш-броска на машинах, а их отстранение закончилось скандалом и привело к массовой драке.
1/15 В соцсетях и мессенджерах распространилась информация о том, что во время испытаний спецназа на получение краповых беретов кандидаты из Чечни проходили часть марш-броска на машинах, а их отстранение закончилось скандалом и привело к массовой драке.
Фото: РИА Новости
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При этом отмечалось, что, несмотря на нарушения, чеченцы все равно получили награду.
2/15 При этом отмечалось, что, несмотря на нарушения, чеченцы все равно получили награду.
Фото: РИА Новости
После чего в знак протеста спецназ 604-го центра спецназначения «Витязь» решил снять свои краповые береты и перейти на обычные кепки.
3/15 После чего в знак протеста спецназ 604-го центра спецназначения «Витязь» решил снять свои краповые береты и перейти на обычные кепки.
Фото: РИА Новости
В Росгвардии опровергли информацию о драке и о том, что бойцы в знак протеста решили отказаться от краповых беретов, которые являются высшей формой отличия наиболее подготовленных спецназовцев.
4/15 В Росгвардии опровергли информацию о драке и о том, что бойцы в знак протеста решили отказаться от краповых беретов, которые являются высшей формой отличия наиболее подготовленных спецназовцев.
Фото: РИА Новости
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Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил «Известиям», что краповый берет — это символ доблести, «и его не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований».
5/15 Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил «Известиям», что краповый берет — это символ доблести, «и его не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований».
Фото: РИА Новости
Краповый берет — форменный головной убор военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения внутренних войск в СССР. Является предметом исключительной гордости спецназовца.
6/15 Краповый берет — форменный головной убор военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения внутренних войск в СССР. Является предметом исключительной гордости спецназовца.
Фото: РИА Новости
Право на ношение крапового берета имеют военнослужащие и сотрудники подразделений специального назначения, которые успешно прошли квалификационные испытания.
7/15 Право на ношение крапового берета имеют военнослужащие и сотрудники подразделений специального назначения, которые успешно прошли квалификационные испытания.
Фото: ТАСС
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Кроме того, краповый берет может быть вручён за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, а также за особые заслуги в деле развития подразделений и частей специального назначения.
8/15 Кроме того, краповый берет может быть вручён за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, а также за особые заслуги в деле развития подразделений и частей специального назначения.
Фото: РИА Новости
Краповые береты спецназовцы получают после прохождения марш-броска на 10 км в экстремальных условиях и в полной боевой экипировке с оружием.
9/15 Краповые береты спецназовцы получают после прохождения марш-броска на 10 км в экстремальных условиях и в полной боевой экипировке с оружием.
Фото: ТАСС
Претенденты также должны выдержать несколько рукопашных боев.
10/15 Претенденты также должны выдержать несколько рукопашных боев.
Фото: ТАСС
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В среднем из всего числа соискателей проходят все испытания менее 10 процентов спецназовцев.
11/15 В среднем из всего числа соискателей проходят все испытания менее 10 процентов спецназовцев.
Фото: ТАСС
Сотрудник спецподразделений ФСИН России во время Всероссийских испытаний среди сотрудников отделов специального назначения на право ношения крапового берета.
12/15 Сотрудник спецподразделений ФСИН России во время Всероссийских испытаний среди сотрудников отделов специального назначения на право ношения крапового берета.
Фото: ТАСС
Военнослужащий подразделения спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета на учебном полигоне казанского отдельного отряда специального назначения "Барс"
13/15 Военнослужащий подразделения спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета на учебном полигоне казанского отдельного отряда специального назначения "Барс"
Фото: ТАСС
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Сотрудники спецподразделений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России во время Всероссийских испытаний среди сотрудников отделов специального назначения на право ношения крапового берета.
14/15 Сотрудники спецподразделений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России во время Всероссийских испытаний среди сотрудников отделов специального назначения на право ношения крапового берета.
Фото: ТАСС
Сотрудник спецподразделений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России после Всероссийских испытаний среди сотрудников отделов специального назначения на право ношения крапового берета.
15/15 Сотрудник спецподразделений Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России после Всероссийских испытаний среди сотрудников отделов специального назначения на право ношения крапового берета.
Фото: ТАСС

При этом отмечалось, что, несмотря на нарушения, чеченцы все равно получили награду. После чего в знак протеста спецназ 604-го центра спецназначения «Витязь» решил снять свои краповые береты и перейти на обычные кепки.

В Росгвардии опровергли информацию о драке и о том, что бойцы в знак протеста решили отказаться от краповых беретов, которые являются высшей формой отличия наиболее подготовленных спецназовцев. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил «Известиям», что краповый берет — это символ доблести, «и его не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований».

Краповый берет — форменный головной убор военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения внутренних войск в СССР. Является предметом исключительной гордости спецназовца.

Право на ношение крапового берета имеют военнослужащие и сотрудники подразделений специального назначения, которые успешно прошли квалификационные испытания. Кроме того, краповый берет может быть вручён за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, а также за особые заслуги в деле развития подразделений и частей специального назначения.

Краповые береты спецназовцы получают после прохождения марш-броска на 10 км в экстремальных условиях и в полной боевой экипировке с оружием. Претенденты также должны выдержать несколько рукопашных боев. В среднем из всего числа соискателей проходят все испытания менее 10 процентов спецназовцев. Что такое краповые береты, и какое они имеют значение для бойцов специального назначения, в фоторепортаже «Рамблера».

Общество,Фото,Валерий Грибакин,Росгвардия,газета "Известия",
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