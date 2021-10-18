Гордость спецназовца: все о конфликте среди «Краповых беретов»

В соцсетях и мессенджерах распространилась информация о том, что во время испытаний спецназа на получение краповых беретов кандидаты из Чечни проходили часть марш-броска на машинах, а их отстранение закончилось скандалом и привело к массовой драке.

При этом отмечалось, что, несмотря на нарушения, чеченцы все равно получили награду. После чего в знак протеста спецназ 604-го центра спецназначения «Витязь» решил снять свои краповые береты и перейти на обычные кепки.

В Росгвардии опровергли информацию о драке и о том, что бойцы в знак протеста решили отказаться от краповых беретов, которые являются высшей формой отличия наиболее подготовленных спецназовцев. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил «Известиям», что краповый берет — это символ доблести, «и его не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований».

Краповый берет — форменный головной убор военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения внутренних войск в СССР. Является предметом исключительной гордости спецназовца.

Право на ношение крапового берета имеют военнослужащие и сотрудники подразделений специального назначения, которые успешно прошли квалификационные испытания. Кроме того, краповый берет может быть вручён за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, а также за особые заслуги в деле развития подразделений и частей специального назначения.