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В России установлен суточный антирекорд по числу заболевших COVID-19

Анна Безрукова
28 минут назад

Новый максимум обнаруженных за сутки случаев COVID-19 установлен в России - 34 325 человек. Количество выявленных инцидентов заражений за весь период пандемии превысил 8 миллионов. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В РФ установлен антирекорд по числу заболевших COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"За последние сутки в РФ подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 34 325 в 85 регионах, в частности выявлено активно 2 821 (8,2%) без клинических проявлений", - уточняется в сообщении.

Уточняется, что за весь период пандемии в России зарегистрировано 8 027 012 случаев заболевания. Темпы прироста превысили 0,43%.

Ранее в оперштабе назвали российские регионы с наименьшими темпами прироста числа заражений коронавирусом. Речь идет о Сахалинской области, где 0,14 зараженных.

Также ранее появилась информация, что более 20 тысяч москвичей прошли экспресс-тестирование на ковид в торговых центрах и МФЦ. Об этом представителям СМИ рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В условиях увеличения заболеваемости крайне важно своевременно выявлять новые случаи и на самых ранних этапах пресекать цепочки распространения вируса. Мы наблюдаем интерес со стороны населения – экспресс-тесты в МФЦ и торговых центрах прошли уже более 20 тысяч жителей Москвы",- отметила Ракова.

Общество,Анастасия Ракова,
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