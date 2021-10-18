Депутат Милонов обвинил школы в нежелании воспитывать детей

В России в настоящее время нет организаций для школьников, где дети могли бы занять себя и решать свои проблемы в коллективе. Также сейчас в общеобразовательных учреждениях не занимаются воспитанием подопечных. Этот мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» озвучил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.
«Раньше вопросами воспитания занимались школа вместе с родителями. Теперь данная функция только возвращается в школы. Школы часто испытывают перегрузку от того, что не хватает школьных мест. Они в принципе не занимаются этим, им лишь бы хоть как-нибудь, с грехом пополам сдали бы ЕГЭ, ОГЭ и выпустились. Раньше и пионерские организации существовали. Это все отсутствует, и, конечно, начинают всякие другие идеологии захватывать наших подростков. Вернуть следует организацию, тогда дети свою энергию юношескую будут в нормальное русло пускать. Верните эту организацию», - сказал Милонов.
Кроме этого, депутат считает, что для 16-летнего подростка «Всероссийская организация школьников» не станет привлекательной организацией, поскольку она не имеет идеологии. По его словам, требуется, чтобы у организации была форма, значки, галстуки.
«Чтобы еще что-то подобное было — символика, атрибутика, чтобы дети могли свой юношеский максимализм, свои какие-то вопросы в коллективе решать, а не наедине с собой в интернете, где они почитают про эти ужасные случаи фейковые в соцсетях и думают: "вот я тоже прославлюсь"», - заявил Милонов.
Также депутат добавил, что родителей следует привлекать к ответственности за совершенные детьми преступления. Как считает парламентарий, к этому вопросу следует применить особый подход.