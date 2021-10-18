Депутат Милонов обвинил школы в нежелании воспитывать детей

«Раньше вопросами воспитания занимались школа вместе с родителями. Теперь данная функция только возвращается в школы. Школы часто испытывают перегрузку от того, что не хватает школьных мест. Они в принципе не занимаются этим, им лишь бы хоть как-нибудь, с грехом пополам сдали бы ЕГЭ, ОГЭ и выпустились. Раньше и пионерские организации существовали. Это все отсутствует, и, конечно, начинают всякие другие идеологии захватывать наших подростков. Вернуть следует организацию, тогда дети свою энергию юношескую будут в нормальное русло пускать. Верните эту организацию», - сказал Милонов.