В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 85.50
Войти в почту

Депутат Милонов обвинил школы в нежелании воспитывать детей

Анна Безрукова
31 минуту назад

В России в настоящее время нет организаций для школьников, где дети могли бы занять себя и решать свои проблемы в коллективе. Также сейчас в общеобразовательных учреждениях не занимаются воспитанием подопечных. Этот мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» озвучил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

Депутат Милонов обвинил школы в нежелании воспитывать детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Раньше вопросами воспитания занимались школа вместе с родителями. Теперь данная функция только возвращается в школы. Школы часто испытывают перегрузку от того, что не хватает школьных мест. Они в принципе не занимаются этим, им лишь бы хоть как-нибудь, с грехом пополам сдали бы ЕГЭ, ОГЭ и выпустились. Раньше и пионерские организации существовали. Это все отсутствует, и, конечно, начинают всякие другие идеологии захватывать наших подростков. Вернуть следует организацию, тогда дети свою энергию юношескую будут в нормальное русло пускать. Верните эту организацию», - сказал Милонов.

Кроме этого, депутат считает, что для 16-летнего подростка «Всероссийская организация школьников» не станет привлекательной организацией, поскольку она не имеет идеологии. По его словам, требуется, чтобы у организации была форма, значки, галстуки.

«Чтобы еще что-то подобное было — символика, атрибутика, чтобы дети могли свой юношеский максимализм, свои какие-то вопросы в коллективе решать, а не наедине с собой в интернете, где они почитают про эти ужасные случаи фейковые в соцсетях и думают: "вот я тоже прославлюсь"», - заявил Милонов.

Также депутат добавил, что родителей следует привлекать к ответственности за совершенные детьми преступления. Как считает парламентарий, к этому вопросу следует применить особый подход.

Общество,Виталий Милонов,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители