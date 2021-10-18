«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Медицинские специалисты в России нашли симптом коронавируса, который объединяет всех вакцинированных людей. Совсем недавно главврач больницы №24 в Екатеринбурге Алексей Малинкин раскрыл статистику заболеваемости ковидом у привитых граждан, пишет PRIMPRESS. Примерно 10% от всех госпитализированных являются пациентами, прошедшими полный курс вакцинации. Отмечается, что среди них даже есть умершие. Стало известно, что отечественные медработники выявили признак COVID-19, который встречается только у привитых людей. Оказалось, что большинство заразившихся после курса вакцинации начинали постоянно чихать. При этом такой навязчивый чих ранее у заболевших не наблюдался. В случае, если человек обнаружил у себя данный симптом, медики рекомендуют остаться дома и сдать тест на наличие вирусной инфекции в организме.
Группа ученых из Великобритании и Италии нашла связь между частотой пульса человека и смертностью от коронавируса. Об этом пишет издание "Известия". Высокая скорость распространения по артериям пульсовой волны у пациентов с COVID-19 может свидетельствовать о более высоком риске летального исхода, к такому выводу пришли исследователи в ходе своей работы. Вероятность смерти можно считать повышенной, если скорость данной волны превышает 13 м/с, говорится в выводах работы. Норма для молодых и людей среднего возраста составляет 5,5-8 м/с. Также у людей, инфицированных COVID-19, скорость пульсовой волны в среднем выше на 1,89 м/с. Отмечается, что увеличение скорости пульсовой волны на 1 м/с может повысить вероятность смерти пациента на 14%.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире приводит к развитию новых штаммов и продолжению экономического спада. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. "Неравенство [в распределении] вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-19, обрекая мир на еще большие жертвы и продолжая экономический спад", — заявил Гутерриш. По его словам, "без скоординированного, равного подхода устойчивого сокращения числа случаев инфицирования не будет ни в одной стране".
Исследовательский центр портала Superjob провёл соцопрос, чтобы узнать, как россияне относятся к идее к обязательной вакцинации от коронавируса. Как следует из данных опроса, 30% респондентов считают, что нет профессий, представителей которых стоило бы обязать вакцинироваться, поскольку прививка должна быть добровольной. В то же время 23% считают, что необходимо обязать прививаться всех. 16% опрошенных назвали медицинских работников той профессией, для которой следует ввести обязательную вакцинацию. 13% считают, что такую меру нужно ввести для представителей сферы услуг, по работе постоянно общающихся с людьми. 10% предлагают поголовно вакцинировать учителей, 9% - госслужащих, 5% - продавцов, 4% - работников общепита.
«В России стране становится все больше жертв коронавируса. Отечественные ученые создали пять вакцин: именно вакцинация считается единственным эффективным способом обезопасить себя от коронавируса и его последствий», – пишут в медиа. Вакцина Центра Чумакова создана на основе убитого вируса, который не способен распространяться и заражать людей. Однако как любой препарат, «КовиВак» имеет свои ограничения. Строго противопоказана вакцинация этим препаратом людям, которые испытывали побочные эффекты от других прививок. Нежелательными побочными эффектами считаются температура тела выше 40 градусов, покраснение кожи и отек в месте инъекции, шоковое состояние и судороги. Аллергия на вакцинацию, например, анафилактический шок или отек Квинке тоже являются строгими противопоказаниями к вакцинации «КовиВаком». Вакцина под запретом для несовершеннолетних подростков, пожилых людей старше 60 лет, беременных и кормящих женщин.