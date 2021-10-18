«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Назван распространенный симптом коронавируса у ранее привитых людей

Медицинские специалисты в России нашли симптом коронавируса, который объединяет всех вакцинированных людей. Совсем недавно главврач больницы №24 в Екатеринбурге Алексей Малинкин раскрыл статистику заболеваемости ковидом у привитых граждан, пишет PRIMPRESS. Примерно 10% от всех госпитализированных являются пациентами, прошедшими полный курс вакцинации. Отмечается, что среди них даже есть умершие. Стало известно, что отечественные медработники выявили признак COVID-19, который встречается только у привитых людей. Оказалось, что большинство заразившихся после курса вакцинации начинали постоянно чихать. При этом такой навязчивый чих ранее у заболевших не наблюдался. В случае, если человек обнаружил у себя данный симптом, медики рекомендуют остаться дома и сдать тест на наличие вирусной инфекции в организме.

Выявлена связь между пульсом и смертностью от COVID-19

Группа ученых из Великобритании и Италии нашла связь между частотой пульса человека и смертностью от коронавируса. Об этом пишет издание "Известия". Высокая скорость распространения по артериям пульсовой волны у пациентов с COVID-19 может свидетельствовать о более высоком риске летального исхода, к такому выводу пришли исследователи в ходе своей работы. Вероятность смерти можно считать повышенной, если скорость данной волны превышает 13 м/с, говорится в выводах работы. Норма для молодых и людей среднего возраста составляет 5,5-8 м/с. Также у людей, инфицированных COVID-19, скорость пульсовой волны в среднем выше на 1,89 м/с. Отмечается, что увеличение скорости пульсовой волны на 1 м/с может повысить вероятность смерти пациента на 14%.

Генсек ООН назвал причину появления новых штаммов COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире приводит к развитию новых штаммов и продолжению экономического спада. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. "Неравенство [в распределении] вакцин позволяет развиваться и разрастаться новым вариантам COVID-19, обрекая мир на еще большие жертвы и продолжая экономический спад", — заявил Гутерриш. По его словам, "без скоординированного, равного подхода устойчивого сокращения числа случаев инфицирования не будет ни в одной стране".

Россияне сказали, как относятся к обязательной вакцинации от COVID-19

Исследовательский центр портала Superjob провёл соцопрос, чтобы узнать, как россияне относятся к идее к обязательной вакцинации от коронавируса. Как следует из данных опроса, 30% респондентов считают, что нет профессий, представителей которых стоило бы обязать вакцинироваться, поскольку прививка должна быть добровольной. В то же время 23% считают, что необходимо обязать прививаться всех. 16% опрошенных назвали медицинских работников той профессией, для которой следует ввести обязательную вакцинацию. 13% считают, что такую меру нужно ввести для представителей сферы услуг, по работе постоянно общающихся с людьми. 10% предлагают поголовно вакцинировать учителей, 9% - госслужащих, 5% - продавцов, 4% - работников общепита.

Кому противопоказана вакцинация «КовиВаком»