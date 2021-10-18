Пока вы спали: "русский крот" во Франции и вызов поляков в Европарламент

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Фото: Рамблер Рамблер

Во Франции заявили о «русском кроте» в Минобороны

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Бывший директор Главного управления внешней безопасности (DGSE) Франции Бернар Бажоле рассказал о том, что в 2017 году в министерство обороны страны работал «русский крот». Об этом сообщает РИА Новости.

«В самом деле, когда я был генеральным директором службы внешней безопасности, я довел эту [информацию] до сведения [властей]», - заявил Бажоле, не приведя никаких доказательств присутствия «крота».

Поляков вызвали в Европарламент

Европейский парламент намерен обсудить решение польского Конституционного суда о приоритете положений местного Основного закона над нормами европейского права. Для участия в дебатах приглашены премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает «Независимая газета».

В Польше на фоне конфликта с Еврокомиссией уже заговорили о реформировании договора с ЕС. При этом ожидается, что в своем выступлении Матеуш Моравецкий намерен заверить евродепутатов, что речи о выходе Польши из ЕС не идет, а также обратить внимание на необходимость бороться с глобальными вызовами и кризисом на польско-белорусской границе.

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян

На фоне роста инфляции Минэкономразвития прогнозирует динамику роста реальных располагаемых доходов населения в 2021 году на уровне 2,5%, вместо обозначенных ранее 3%. Об этом пишут «Известия».

При этом опрошенные изданием эксперты ожидают «околонулевой» рост доходов населения, отмечая, что номинальное увеличение будет «съедено» активным ростом цен.

Армения и Азербайджан схлестнулись в Гааге

Международный суд в Гааге рассматривает иски, подданные друг против друга Арменией и Азербайджаном. В своем иске Ереван потребовал о Баку немедленно освободил армянских военнопленных, обращаться с ними в рамках Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также обеспечить сохранность армянских культурных памятников, пишет «Независимая газета».

По данным издания, 18–19 октября суд заслушает иск Азербайджана. Азербайджанская сторона отказалась принять обвинения в расовой дискриминации, заявив, что аргументы Армении некорректны. Вынесение решения о неотложных мерах по иску Армении, уже рассмотренному судом, ожидается через месяц.

Белому дому посоветовали просчитать риски военного конфликта с Ираном

На фоне того, что Европе не удалось склонить Тегеран к немедленному возвращению за стол переговоров по «ядерной сделке», эксперты советуют США просчитывать варианты, как поступить в том случае, если Иран откажется от диалога. Об этом пишет «Независимая газета».