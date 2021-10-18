«Мебель родом из СССР сегодня в тренде»

Квартиры с «бабушкиным ремонтом» непопулярны у квартиросъемщиков в больших городах, особенно среди молодых, и сдаются за небольшие деньги. При этом хозяева часто разрешают арендаторам облагородить пространство и избавиться от лишнего хлама. Архитекторы и дизайнеры рассказали «Газете.Ru», как преобразить «бабушкину» квартиру и превратить ее в современное жилье с модным интерьером.

Словосочетание «бабушкин вариант» в объявлениях об аренде квартир звучит как недостаток. Ремонт времен СССР, пожелтевшие обои, сервант, чешская стенка и, конечно, ковры, повешенные на стены тридцать лет назад, — все это не привлекает квартиросъемщиков. Но со всем этим можно работать, уверены дизайнеры интерьера.

Видео дня

«В первую очередь, надо определиться, какую сумму вы готовы вложить в съемное жилье и составить примерную смету на ремонт. Выкинуть весь хлам и понять, что можно оставить. Если мебель крепкая и может еще послужить, то привести ее в порядок», — объясняет архитектор Елена Филимонова.

Чтобы поменять интерьер, совсем не обязательно делать ремонт. По мнению дизайнера Кристины Родновой, достаточно освежить стены и текстиль, перекрасить мебель и реанимировать технику.

Что делает интерьер «бабушкиным»? В первую очередь, «старый» запах. Основной источник этого запаха — текстиль. Поэтому все изношенные ковры, растянутые шторы и покрывала лучше сразу отправить на помойку.

«Избавиться от старого запаха непросто, потому что он впитываетсо в текстиль, но и в стены. Перебить этот дух помогут краски на водной основе», — говорит Елена Филимонова.

Отдельная проблема — ковры на стенах. В советское время основной функцией ковра на стене было сделать квартиру более теплой. Если ковер в хорошем состоянии, не протертый и не побитый молью, Елена Филимонова рекомендует переместить его со стены на пол.

С ней согласна Кристина Роднова. По словам дизайнера, бабушкин ковер сегодня в тренде, но только если он лежит на полу.

«И это не просто модный тренд, но и способ разнообразить нейтральный интерьер. Также ковер можно поддержать подушками. Как надоест, уберете ковер, поменяете подушки, и новый дизайн готов», — советует Кристина Роднова.

Выцветшие обои в цветочек, держащиеся на «честном слове» — еще один неотъемлемый атрибут бабушкиной квартиры. Перед арендаторами встает животрепещущий вопрос — клеить или красить? Дизайнеры советуют красить, ведь таким способом можно решить сразу несколько проблем.

«Во-первых, покрасить дешевле. Во-вторых, декор краской поможет скрыть все дефекты — пятна, подтеки, наплывы, трещины, ямины и другие неровности. И, наконец, покрашенные стены неприхотливы в уходе, а если надоела расцветка, их легко перекрасить», — говорит Кристина Роднова. Дизайнер также отмечает, что крашенные стены — отличный вариант для семей с детьми и домашними животными, ведь, в отличие от обоев, с краски проще стереть загрязнения.

Если стены сильно повреждены, их можно задекорировать панелями из фанеры: «В строительных магазинах можно попросить напилить фанеру на квадраты любого размера. Их легко прикрепить к стене и покрыть любым цветным лаком», — советует Елена Филимонова.

А как быть с старыми креслами и диванами? Дизайнеры не советуют сразу выносить их на помойку: если пружинные блоки в рабочем состоянии, можно сделать перетяжку мебели и дать креслам и диванам новую жизнь.

«С помощью перетяжки можно изменить внешний вид старой мебели до неузнаваемости! Тахта станет новым диванчиком, а кресла превратятся в уютные пуфы. Купите пару подушек в цвет и получите прекрасное интерьерное решение», — советует Кристина Роднова.

Если мебель сильно «убита», а денег на новую нет, Елена Филимонова советует купить мебельный поролон необходимой толщины и заполнить им пустоты. Из недорогой ткани можно сшить чехлы или накрыть кресло тонким ковриком-дорожкой. Деревянные части легко зашкурить и покрыть лаком или краской на водной основе.

«Мебель родом из СССР сегодня в тренде», — уверена Кристина Роднова. По словам дизайнера, не стоит списывать со счетов «убитые» столы и табуретки. Подарить им вторую жизнь можно с помощью перекраски.

«Мода как на одежду, так и на мебель возвращается. Советская мебель оригинальна и уже не производится. И наконец, она качественная, так как в основном сделана из дерева. Но главное, она легко внедряется в современные интерьеры после небольшого апгрейда», — говорит дизайнер.

Основная ценность мебели, произведенной в 60-е — фасады из натурального дерева. Если они потеряли блеск, покрыты пятнами и царапинами, поможет лак или эмаль для мебели.

«Обновите фасады, и старый сервант заиграет по-новому: отлично впишется в интерьер, не выйдет из моды, а главное, прослужит еще много лет. И не забудьте обновить старые ручки», — советует Елена Филимонова.

Следующий вопрос, встающий перед арендатором — что делать со старой техникой. Дизайнеры успокаивают: если холодильник и плита в рабочем состоянии, их легко перекрасить краской или баллончиком с аэрозолем.

«При помощи трафаретов, штампов и прочих приспособлений можно выполнить дизайн в скандинавском стиле, стиле прованс, ретро или модерн. Все зависит от вашего творческого полета! Поверьте, даже обычная старая микроволновка может превратиться в арт-объект. Не бойтесь экспериментов, не бойтесь цветов, не бойтесь красить!» — призывает Кристина Роднова.

По словам дизайнера, советский интерьер сегодня на пике моды. Поклонники винтажа гоняются за «бабушкиными комодами, трюмо, диванами и тумбами. «Если у тебя есть лимон, попробуй сделать из него лимонад. А попав в «бабушкину» квартиру, воспользуйся ситуацией и попробуй обустроить съемное жилище в модном винтажном стиле», — советует Кристина Роднова.