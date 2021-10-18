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Трогательную встречу Клима Шипенко с женой сняли на видео

Александр Кузьмин
42 минуты назад

Входящий в космическую группу режиссер Клим Шипенко впервые за долгое время встретился с женой. Видео с трогательной встречей публикует «RT на русском».

Экипаж вернулся на землю утром 17 октября, приземлившись в степи в Казахстане. Актриса Юлия Пересильд и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Сюжет первого в мире художественного фильма, снятого в космосе, будет строиться вокруг женщины-врача, которая экстренно готовится и летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов. Как рассказывал режиссер, в космосе должны были снять около 30-40 минут от всего хронометража кинокартины.

Общество,Видео,Клим Шипенко,RT на русском,
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