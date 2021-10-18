Выигравшую чемпионат по Доте 2 российскую команду сняли на видео

Отечественная команда Team Spirit одержала победу на чемпионате The International по компьютерной игре «Dota 2». Видео с вручением призов в Бухаресте появилось в telegram-канале «Mash».
В финале парни обыграли коллектив из Китая «PSG.LGD». Победители в качестве призовых получили 18,2 миллиона долларов. Несмотря на то, что официально команда представляет Россию, в составе есть и два игрока родом из Украины.
Чемпионат по «Dota 2» The International проходил в столице Румынии с 7 по 17 октября. В турнире приняли участие 18 команд. Они разыграли между собой 40 миллионов долларов.