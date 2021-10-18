QR-коды начали действовать в городе РФ для общепита

"С 18 октября мы вводим систему QR-кодов в Благовещенске для организаций общепита. С 1 ноября эти меры коснутся учреждений культуры и спорта. Мы оценим эту практику в Благовещенске и будем готовы распространить ее на другие территории Приамурья", - цитирует пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.