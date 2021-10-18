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Система QR-кодов начала действовать в Благовещенске для заведений общепита

ТАСС
36 минут назад

Система QR-кодов начала работать в Благовещенске с 18 октября. Ограничительная мера распространяется для организаций общепита, сообщила пресс-служба правительства региона.

QR-коды начали действовать в городе РФ для общепита
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 18 октября мы вводим систему QR-кодов в Благовещенске для организаций общепита. С 1 ноября эти меры коснутся учреждений культуры и спорта. Мы оценим эту практику в Благовещенске и будем готовы распространить ее на другие территории Приамурья", - цитирует пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

Уточняется, что первая неделя по этой системе будет пробной, результаты ее проанализируют, после чего ограничения по времени работы или наполняемости залов заведений общепита будут скорректированы.

По данным министра здравоохранения Амурской области Светланы Леонтьевой, в регионе отмечается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, заболеваемость приближается к пику "второй волны", который фиксировался прошлой осенью.

В Амурской области выявили 37,6 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 470 человека умерли. С начала прививочной кампании область получила почти 378 тыс. доз вакцины от COVID-19, ожидается поставка еще 25,2 тыс. комплектов препарата. Полную вакцинацию прошли 278 тыс. человек.

Общество,Василий Орлов,
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