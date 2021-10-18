«Увеличится почти в два раза»: ПФР спрогнозировал рост рождаемости

В 2022 году в России родятся почти 1,5 миллиона детей. Такой прогноз был сделан Пенсионным фондом России.

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За январь—август текущего года в стране появилось на свет более 800 тысяч детей. Число родившихся в прошлом году составляет около 1,4 миллионов человек, отмечается в данных Росстата.

— Прогноз рождаемости: в 2022 году — 1 миллион 372,90 тысяч человек, в 2023 году — 1 миллион 385,50 тысяч человек, в 2024 году — 1 миллион 399,20 тысяч человек, — передает ТАСС слова из заключения Счетной палаты «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов», опубликованного в понедельник, 18 октября.

В сентябре Правительство России утвердило план по реализации концепции демографической политики на период с 2021 до 2025 года. Он был подписан в рамках утвержденной президентом России концепции демографической политики страны.