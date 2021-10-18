Кому бесплатно подведут газ на участок

В городах и посёлках, где уже есть газораспределительная инфраструктура, газопровод к участкам местных жителей будут подводить бесплатно. Это определено постановлением Правительства, которое вступает в силу 18 октября.

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В июне президент подписал закон о бесплатном подведении газа до участков домов. Конкретные правила этих мероприятий изложены в постановлении.

Заявки на подводку газовой трубы до участка можно подать в МФЦ, через портал госуслуг или на сайте газоснабжающей компании. Также нужно приложить план расположения домовладения, топографическую карту, свидетельство о праве собственности. В конце сентября вице-премьер Александр Новак сообщал, что такие обращения поступили от 185 тысяч россиян. Он отмечал, что темпы газификации будут тем быстрее, чем активнее люди будут подавать заявки.

Сроки подведения трубы к участку зависят от его удалённости от основного газопровода.

Можно заказать дополнительные услуги — подведение трубы непосредственно к дому и установку оборудования. Но это уже придётся оплачивать самостоятельно. «Президент особо подчеркнул, что стоимость этих услуг не должна быть завышенной, нужно её жёстко контролировать», — отмечал ранее премьер-министр Михаил Мишустин.