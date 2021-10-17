Штамм «дельта» коронавируса назван самым коварным для лёгких

Клиническая картина заболевания коронавирусом изменилась с весны 2021 года после появления штамма «дельта». Об этом Федеральному агентству новостей рассказал врач-иммунолог Николай Крючков. Он подчеркнул, что данный вариант COVID-19 быстрее и сильнее других поражает лёгкие человека.

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Теперь коронавирус приводит к более быстрому поражению лёгких человека. При этом всего за несколько дней пневмония может перейти в более тяжёлую форму и привести к осложнениям на сердце, — сообщил медик.

Он рассказал, что штамм «дельта» более заразен. Кроме того, изменилась клиническая картина заболевания — у больного может снижаться температура и в целом наблюдаться положительная динамика, однако на деле его состояние ухудшается, нарастает дыхательная недостаточность.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная связала рост заболеваемости коронавирусом с распространением штамма «дельта». По её словам, если раньше больной человек мог заразить двух-трёх здоровых, то при «дельта»-штамме, в случае несоблюдения мер предосторожности, число инфицированных доходит до пяти-шести.