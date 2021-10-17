В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 3 балла
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

В СПЧ оценили идею запретить незамужним поездки в Турцию

Майк Габриелян
26 минут назад

В Совете по правам человека при президенте РФ назвали «хайпом» и «неразумной инициативой» предложение депутата Госдумы Виталия Милонова запретить незамужним россиянкам поездки в Турцию. Об этом сообщает «Московская газета».

В СПЧ оценили идею запретить незамужним поездки в Турцию
Фото: ТАССТАСС

Правозащитник и член СПЧ Ева Меркачева усомнилась в том, что Милонов говорил всерьез.

«Это очень неразумная инициатива направлена, скорее всего на то, чтобы привлечь к себе внимание, не более того», - сказала она.

По ее мнению, ради воплощения этой инициативы в жизнь придется «сочинить такую специальную «милоновскую конституцию».

«Это все нереализуемо, и он прекрасно это понимает», — сказала эксперт.

Она предположила, что Милонов или «валяет дурака» или демонстрирует малограмотность депутата Государственной Думы, «но тогда вопрос, как он туда попал?».

В свою очередь член СПЧ Екатерина Винокурова прямо обвинила Милонова в «хайпе».

«Виталий Милонов бросается заявлениями, которые будут цитировать СМИ и, грубо говоря, «хайпует», - сказала она.

Винокурова отметила, что депутат не отличается от тех, которые приезжает в Турцию, напивается водки и снимает видео, «чтобы набрать побольше «хайпа».

По ее словам, среди российских парламентариев есть люди, которые достойны уважения, работают с реальными проблемами избирателей, а есть те, которые понимают профессию депутата Госдумы вульгарно.

Ранее Милонов заявил, что незамужним россиянкам следует запретить ездить в Турцию.

«Чтобы их никто не соблазнял и не подпаивал паленым алкоголем», — объяснил свою инициативу Милонов.

Общество,Ева Меркачева,Виталий Милонов,Совет по правам человека,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители