В СПЧ оценили идею запретить незамужним поездки в Турцию

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Правозащитник и член СПЧ Ева Меркачева усомнилась в том, что Милонов говорил всерьез.

«Это очень неразумная инициатива направлена, скорее всего на то, чтобы привлечь к себе внимание, не более того», - сказала она.

По ее мнению, ради воплощения этой инициативы в жизнь придется «сочинить такую специальную «милоновскую конституцию».

«Это все нереализуемо, и он прекрасно это понимает», — сказала эксперт.

Она предположила, что Милонов или «валяет дурака» или демонстрирует малограмотность депутата Государственной Думы, «но тогда вопрос, как он туда попал?».

В свою очередь член СПЧ Екатерина Винокурова прямо обвинила Милонова в «хайпе».

«Виталий Милонов бросается заявлениями, которые будут цитировать СМИ и, грубо говоря, «хайпует», - сказала она.

Винокурова отметила, что депутат не отличается от тех, которые приезжает в Турцию, напивается водки и снимает видео, «чтобы набрать побольше «хайпа».

По ее словам, среди российских парламентариев есть люди, которые достойны уважения, работают с реальными проблемами избирателей, а есть те, которые понимают профессию депутата Госдумы вульгарно.

Ранее Милонов заявил, что незамужним россиянкам следует запретить ездить в Турцию.