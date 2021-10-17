В СПЧ оценили идею запретить незамужним поездки в Турцию

В Совете по правам человека при президенте РФ назвали «хайпом» и «неразумной инициативой» предложение депутата Госдумы Виталия Милонова запретить незамужним россиянкам поездки в Турцию. Об этом сообщает «Московская газета».
Правозащитник и член СПЧ Ева Меркачева усомнилась в том, что Милонов говорил всерьез.
«Это очень неразумная инициатива направлена, скорее всего на то, чтобы привлечь к себе внимание, не более того», - сказала она.
По ее мнению, ради воплощения этой инициативы в жизнь придется «сочинить такую специальную «милоновскую конституцию».
«Это все нереализуемо, и он прекрасно это понимает», — сказала эксперт.
Она предположила, что Милонов или «валяет дурака» или демонстрирует малограмотность депутата Государственной Думы, «но тогда вопрос, как он туда попал?».
В свою очередь член СПЧ Екатерина Винокурова прямо обвинила Милонова в «хайпе».
«Виталий Милонов бросается заявлениями, которые будут цитировать СМИ и, грубо говоря, «хайпует», - сказала она.
Винокурова отметила, что депутат не отличается от тех, которые приезжает в Турцию, напивается водки и снимает видео, «чтобы набрать побольше «хайпа».
По ее словам, среди российских парламентариев есть люди, которые достойны уважения, работают с реальными проблемами избирателей, а есть те, которые понимают профессию депутата Госдумы вульгарно.
Ранее Милонов заявил, что незамужним россиянкам следует запретить ездить в Турцию.
«Чтобы их никто не соблазнял и не подпаивал паленым алкоголем», — объяснил свою инициативу Милонов.